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2.43 تريليون دولار إجمالي الديون الخارجية للصين بنهاية يونيو

10/1/2023 1:27:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، أن إجمالي الديون الخارجية للصين غير المسددة بلغ 2.43 تريليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.

وقالت وانج تشون ينج نائبة رئيس الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، إن ذلك الرقم يُمثل انخفاضاً بنسبة 2% عن المستوى المسجل في نهاية شهر مارس الماضي أو ما مقداره 57.1 مليار دولار.

وأضافت وانج، أن أسعار الصرف تعتبر السبب الرئيسي وراء الانخفاض المسجل، مشيرة إلى أن عوامل أسعار الصرف أدت إلى انخفاض الدين الخارجي بـ54.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.

وأشارت إلى أن حجم الديون الخارجية للصين سيظل مستقرا حيث لا تزال أساسيات النمو طويلة الأجل للبلاد دون تغيير، كما سيستمر الاقتصاد المحلي في تحقيق المزيد من التعافي والتحسن.

أ ش أ

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