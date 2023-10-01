2.43 تريليون دولار إجمالي الديون الخارجية للصين بنهاية يونيو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، أن إجمالي الديون الخارجية للصين غير المسددة بلغ 2.43 تريليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.
وقالت وانج تشون ينج نائبة رئيس الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، إن ذلك الرقم يُمثل انخفاضاً بنسبة 2% عن المستوى المسجل في نهاية شهر مارس الماضي أو ما مقداره 57.1 مليار دولار.
وأضافت وانج، أن أسعار الصرف تعتبر السبب الرئيسي وراء الانخفاض المسجل، مشيرة إلى أن عوامل أسعار الصرف أدت إلى انخفاض الدين الخارجي بـ54.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.
وأشارت إلى أن حجم الديون الخارجية للصين سيظل مستقرا حيث لا تزال أساسيات النمو طويلة الأجل للبلاد دون تغيير، كما سيستمر الاقتصاد المحلي في تحقيق المزيد من التعافي والتحسن.
أ ش أ
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