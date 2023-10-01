خيرسون تعلن اندماجها التشريعي والاقتصادي التام مع روسيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، اندماج المقاطعة في قوام روسيا الاتحادية، وتكاملها التشريعي والاقتصادي التام معها.

وقال سالدو، في تصريحات أوردتها قناة“روسيا اليوم”، إنه تم الانتهاء من الإجراءات الرئيسية لدمج المقاطعة في الفضاء الاقتصادي والمالي والائتماني والقانوني والحكومي الروسي.

وأضاف أن إجراءات التكامل ستستمر حتى عام 2026، على أن تصل مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المقاطعة إلى متوسطها في باقي روسيا حتى سنة 2030، مضيفا أن هيئات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإقليمية حسب الدستور الروسي.

وتحتفل مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، بالذكرى السنوية الأولى لانضمامها إلى روسيا.

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