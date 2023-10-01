استمارة إلكترونية لتسجيل الأطباء المصريين بالخارج الراغبين في دعم منظومة الصحة

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت سها جندي وزيرة الهجرة إلى لقائها مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والذي بحث طلبات الأساتذة الأطباء المصريين بالخارج وإمكانية استفادة وزارة الصحة من وجودهم بالإجازات لدعم المجال الصحي في مصر، حيث تم الاتفاق على أن يتم موافاة وزارة الصحة بأسماء الأطباء المصريين وتخصصاتهم في مختلف مجالات التعاون التي أعربوا عن رغبتهم إفادة وطنهم بها، لدعم المنظومة الصحية بمصر بخبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت أنه قد تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية ليقوم الاطباء الراغبين في دعم المنظومة الصحية بمصر، وتتضمن توضيح تخصص الطبيب وتوقيت الزيارة ونوع الدعم الراغب في تقديمه ووسائل التواصل معه والسيرة الذاتية حتى يتم موافاة وزارة الصحة بتلك المعلومات لتنسيق الجهود والاستعانة بهم طبقًا لتخصصاتهم، ووفقا لاحتياجات المنظومة الصحية بمصر، وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات الأطباء المصريين بالخارج والتي اكتسبوها طيلة فترة عملهم خارج مصر.

وأشارت جندي إلى أن هذه كانت أحد مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج والتي نقلها الأطباء خلال لقاءاتها مع الجاليات المصرية بالخارج، لافتة إلى أن هذه الاحتياجات تمثلت في طلب تيسير إجراءات استخراج تصريح مزاولة المهنة، فضلًا عن رغبة المجلس الطبي بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون مع وزارة الصحة والاستعانة بالأطباء المصريين أعضاء المجلس، من ذوي التخصصات الدقيقة والخبرات الكبيرة في جهود الوزارة لدعم المنظومة الصحية بمصر من خلال اتفاق يتم توقيعه مع المجلس الطبي المصري.

وأوضحت أن هناك عددًا كبيرًا من الأطباء المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية، لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية في مصر لصالح المواطن المصري، كما أن هناك أيضًا رغبة من عدد من الأطباء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة، ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة وجودهم في مصر، بالإضافة إلى رغبتهم في التبرع بأجهزة طبية، داعية الأطباء إلى استكمال الاستمارة حتى يتم التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتلبية رغباتهم، معربة عن تقديرها لروح الولاء والانتماء تجاه وطنهم الأم.