اليوم.. روسيا تصدر 40.5 مليون متر مكعب غاز لأوروبا عبر أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة جازبروم الروسية، إنها سترسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت.

يأتي ذلك بانخفاض من 42.4 مليون متر مكعب يوميا في الأيام الأربعة السابقة.

على جاب آخر، أعلن فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، اندماج المقاطعة في قوام روسيا الاتحادية، وتكاملها التشريعي والاقتصادي التام معها.

وقال سالدو، في تصريحات أوردتها قناة“روسيا اليوم”، إنه تم الانتهاء من الإجراءات الرئيسية لدمج المقاطعة في الفضاء الاقتصادي والمالي والائتماني والقانوني والحكومي الروسي.