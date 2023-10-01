اليوم.. روسيا تصدر 40.5 مليون متر مكعب غاز لأوروبا عبر أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة جازبروم الروسية، إنها سترسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت.
يأتي ذلك بانخفاض من 42.4 مليون متر مكعب يوميا في الأيام الأربعة السابقة.
على جاب آخر، أعلن فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، اندماج المقاطعة في قوام روسيا الاتحادية، وتكاملها التشريعي والاقتصادي التام معها.
وقال سالدو، في تصريحات أوردتها قناة“روسيا اليوم”، إنه تم الانتهاء من الإجراءات الرئيسية لدمج المقاطعة في الفضاء الاقتصادي والمالي والائتماني والقانوني والحكومي الروسي.
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