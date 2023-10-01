نتفليكس تنهي خدمة تأجير أفلام الفيديو بعد ربع قرن على إطلاقها

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت منصة“نتفليكس”، رسمياً، خدمة تأجير أفلام الفيديو على الأقراص الرقمية“دي في دي” عبر البريد في الولايات المتحدة، وهي الصيغة التي كانت عام 1998 أساس انطلاقها قبل التطوّر الثوري المتمثل في اعتمادها البث التدفقي.

وأوضحت المجموعة التي تتخذ من لوس غاتوس بولاية كاليفورنيا مقراً:“في عام 1998، أوصلنا أول قرص دي في دي، وهذا الصباح أرسلنا آخر قرص”، وفقا لفرانس برس.

ووصفت“نتفليكس” خطوتها بأنها“نهاية حقبة”، لكنّها أشارت إلى أن أقراص“دي في دي” أتاحت لها“إرساء الأسس لما جاء لاحقاً”.

وكان فيلم“بيتل جوس” أول قرص“دي في دي” أوصلته“نتفليكس” إلى أحد الزبائن في مطلع مارس 1998.

وعند طرح أسهمها للاكتتاب العام في مايو 2002، كانت خدمة“نتفليكس” تضمّ أكثر من 600 ألف مشترك يمكنهم اختيار ما يرغبون في استئجاره من بين 11500 فيلم لقاء بدل شهري قدره 19.95 دولاراً.

وكان المشتركون يتلقون ما يطلبونه من أقراص“دي في دي” بواسطة البريد، ثم يعيدونها بالبريد بعد أن يشاهدوها، من دون رسوم بريدية.

وبالإضافة إلى تسلّم الفيلم مباشرة في المنزل، كانت إحدى النقاط المبتكرة في صيغة“نتفليكس” والتي كانت تميّزها عن متاجر تأجير أشرطة الفيديو المادية، تكمن في أنها لم تكن تحدد أي مهلة قصوى لإعادة القرص ولا كانت تفرض أي غرامات تأخير.

ووصل عدد المشتركين في هذه الخدمة في ذروتها عام 2010 إلى نحو 20 مليوناً، لكنّ غالبية وقتها كانوا بدأوا يفضّلون مشاهدة الأفلام عبر البث التدفقيّ بدلاً من أقراص“دي في دي”.

وكانت المجموعة أطلقت عام 2007 منصة البث التدفقي التي أصبحت الركيز الرئيسية لعملها ومكّنتها من التكيف مع التراجع التدريجي للطلب على أقراص“دي في دي”.

وعندما أعلنت“نتفليكس” في أبريل الفائت عزمها على إنهاء خدمة تأجير أقراص الفيديو الرقمية، أفادت بأن عدد أقراص الفيديو التي أوصلتها إلى زبائنها منذ انطلاقها تجاوز خمسة مليارات.

وأشارت إلى أن الفيلم الذي استؤجر أكبر عدد من المرات خلال ربع قرن هو“ذا بلايند سايد”(2010) للمخرج جون لي هانكوك، من بطولة الممثلة الأمريكية ساندرا بولوك.

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