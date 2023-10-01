براءة آكلة جثة طفلها بمصر.. تفاصيل تكشف لأول مرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف تقرير اللجنة الخماسية في قضية الأم آكلة جثة طفلها بمصر بعد طهيه عن تفاصيل جديدة ومثيرة، قادت المحكمة لإصدار الحكم ببراءتها.



تفاصيل التقرير الطبي

وقال التقرير إن اللجنة المشكلة من أساتذة الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة، لفحص المتهمة وبيان حالها، بناء على طلب المحكمة، طلبت إجراء فحوص طبية لها تشمل صورة دم شاملة ووظائف كلى وكبد ورسم مخ وتصوير رنين مغناطيسي على الدماغ ونتيجة اختبار ذكاء، مضيفة أنه وبفحص الحالة تبين أنها متبلدة العواطف، واحتوى تفكيرها على ضلالات الاضطهاد، واعتقادها أن زوجة أخيها وزوجة عمها تتعمدان إيذاءها وابنها بأعمال سحر، فيما أكد التقرير أن المتهمة تعي الزمان والمكان، وذاكرتها جيدة للأحداث القريبة والبعيدة، وذكاؤها أقل من المتوسط بالتقدير الإكلينيكي.



"عدم تقدير لفداحة موقفها"

وأوضح التقرير أن المتهمة تعاني من خلل في الاستبصار، واعتلال في الحكم على الأمور، وعدم تقديرها لفداحة موقفها، وكانت ترى أن ما ارتكبته من جريمة بشعة مجرد خطأ يستوجب دفع دية مقابل الإفراج عنه واستكمال بقية حياتها، مؤكدا أن المتهمة كما اتضح من تصرفاتها كانت تعاني من اضطراب في التفكير، خاصة في الفترة التي تلت طلاقها من زوجها، وكانت تتصرف بغرابة مدفوعة بمخاوف مرضية على طفلها، وصلت لحد تزايد مخاوفها من أن يدس أحد السم لها ولطفلها، لذا تركت منزل العائلة، وأقامت مع طفلها في منزل مهجور يفتقد أبسط مقومات الحياة الآدمية.



كما كشف التقرير أن المتهمة وإزاء تعدد وتفاقم مخاوفها المرضية طلبت من جارة لها تدعى زينب إعداد حفرة ودفنها وابنها فيها، وبررت لها ذلك بمحاولة الاختفاء عن أعين من يحاولون إيذاءها، وقالت إن طفلها سبق أن مات وعاد للحياة مرة أخرى، مضيفا أن الفحص الطبي للمتهمة أكد ظهور بؤر متعددة لتغيير الإشارات، قد تشير إلى الإصابة بمرض التصلب المتعدد، ومن ضمن أعراضه ظهور اختلالات عقلية ونفسية وضلالات وهلاوس وتبلد مشاعر.



وأكد أن فحص نسبة الذكاء للمتهمة أظهر حصولها على معامل ذكاء 60، وهذه الدرجة تضعها في فئة الإعاقة العقلية البسيطة، موضحا أن العقل المريض بالضلالات في ظل محدودية الذكاء دفعها إلى ارتكاب تلك الجريمة البشعة بنفس المنطق المختل الذي تعتنقه، وهو أن قتل صغيرها يعتبر الوسيلة الوحيدة لإخفائه وحمايته، وأنه سيعود للحياة مرة أخرى.



تعليقا على ذلك، يقول عبد الحميد رحيم المحامي بالنقض لـ"العربية.نت" إن اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لفحص الحالة الصحية والعضلية والنفسية للمتهمة والتقرير الذي أعدته يؤكد أن هناك جهات مساعدة للقضاء في أداء رسالته لإحقاق العدل، موضحا أن التقرير ومنطوق حكم المحكمة أصابا صحيح القانون.



الحكم بالبراءة

وكانت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، قد قضت، اليوم السبت، ببراءة هناء محمد حسن حتروش، البالغة من العمر 37 سنة، من تهمة قتل ابنها وأكل أجزاء من جثته بعد طهيها.

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