الزراعة النيابية تبحث آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني

في المقابل تطلع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة على سير العمل في قطاعي النقل والسياحة في محافظة العقبة حسب رؤية التحديث الاقتصادي، فيما تطلع اللجنة الإدارية على الواقع الإداري في دائرة الإحصاءات العامة.

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