الزراعة النيابية تبحث آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني

الزراعة النيابية تبحث آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني
التاريخ
10/1/2023 1:15:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تبحث لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية اليوم الأحد آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني.
في المقابل تطلع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة على سير العمل في قطاعي النقل والسياحة في محافظة العقبة حسب رؤية التحديث الاقتصادي، فيما تطلع اللجنة الإدارية على الواقع الإداري في دائرة الإحصاءات العامة.
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