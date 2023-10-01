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الزراعة النيابية تبحث آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني

10/1/2023 1:15:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبحث لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية اليوم الأحد آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني.


في المقابل تطلع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة على سير العمل في قطاعي النقل والسياحة في محافظة العقبة حسب رؤية التحديث الاقتصادي، فيما تطلع اللجنة الإدارية على الواقع الإداري في دائرة الإحصاءات العامة.


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