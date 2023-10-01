مسؤولون وخبراء بيئيون لـ« البيان»: التوعية المجتمعية ركيزة أساسية لمواجهة تحديات التغير المناخي

مع تزايد التحديات البيئية وطبيعتها العالمية، سيتحول الوعي البيئي من نمط فردي إلى حركة اجتماعية عالمية، كما ستتأثر القوى العاملة العالمية، وفق الدراسات الحديثة، بالضغوطات المستقبلية، كالتغير المناخي، والتي تستلزم فرصاً تعليمية لبناء المهارات الخاصة بتلك الجوانب ضمن مختلف المجالات. وفي الوقت الذي يعد فيه دعم الجهود لبناء مجتمع مثقف بيئياً ضرورة حتمية، للحفاظ على الثروات الطبيعية.

((البيان)) تسلط الضوء على الدور المحوري الوطني للتعامل مع الضغوطات البيئية الحالية والمستقبلية، من خلال دعم الجهود لخلق منظومة بيئية تعليمية متكاملة.

وأكد عدد من المسؤولين والخبراء قي قطاع البيئة أهمية نشر الوعي البيئي في المجتمع عن طريق التطبيقات الإلكترونية السهلة والمبادرات والمعارض البيئية، مشيرين إلى أن التوعية البيئية المجتمعية ركيزة أساسية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

مواكبة

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي: إن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم والتوعية البيئية، والتي أدت إلى إحداث تغييرات جوهرية في مختلف مجالات الحياة، مضيفاً أنه بات من الضروري الالتزام بأسلوب حياتي أو منهجي جديد مع تسريع الاعتماد على المناهج والبرامج التعليمية الإلكترونية، حيث أصبحت رقمنة المعلومات اتجاهاً عالمياً.

وأضاف: ((نحن في هيئة البيئة بأبوظبي نلتزم بتسهيل الوصول إلى المعرفة البيئية من خلال توفير 5 تطبيقات ومنصات تعليمية إلكترونية قوية وفعالة وسهلة الاستخدام نستطيع من خلالها نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، تتمثل في منصة التعليم الإلكتروني الخضراء، وبرنامج علم المواطنة، وتطبيق طبيعة أبوظبي، وتطبيق بادر، وتطبيق ساهم)).

تعليم مستدام

وأوضح باهارون أن منصة التعليم الإلكتروني الخضراء قد تم إطلاقها للمدارس الحكومية والخاصة، حيث يتمكن الطلبة والمدرسون والخبراء البيئيون من الاستفادة من المحتوى والدورات التدريبية المتاحة فيها، مشيراً إلى أنه بمجرد إكمال المستخدم مسار التعلم الكامل، سيحصل على شهادة بذلك.

بحوث بيئية

وقال باهارون: تطبيق ((ساهم)) الذي أطلق أخيراً نسعى من خلاله إلى إشراك أفراد المجتمع في إجراء دراسات وبحوث بيئية من خلال جمع بيانات حول أنواع وكميات النفايات التي تدخل البيئية، والتي تسهم في تطوير سياسات وتشريعات بيئية جديدة تسهم في الحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أن الهيئة وفرت تطبيقاً إلكترونياً للهواتف الذكية وموقعاً إلكترونياً يحمل اسم ((طبيعة أبوظبي))، لمساعدة الجمهور على معرفة المزيد عن الحياة البرية في إمارة أبوظبي وتسجيل مشاهداتهم للأنواع البرية والبحرية، ويعتبر هذا التطبيق المجاني أداة تهدف الهيئة من خلالها إلى تعزيز معرفة الكبار والصغار بشأن أكثر من 4000 نوع من الحيوانات والنباتات التي تحتضنها الإمارة.

((بادر))

وأضاف باهارون أن الهيئة أطلقت العام الماضي تطبيق ((بادر)) للهواتف الذكية ضمن ((مبادرة الجامعات المستدامة))، وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية ((بروج)) في إطار الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين، ويهدف التطبيق إلى تشجيع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على تبني ممارسات بيئية مستدامة، وذلك من خلال المشاركة والقيام بعدد من الأنشطة البيئية التي تسهم في حماية البيئة في أبوظبي. وقال المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية إن تطبيق ((ساهم))، الذي تم إطلاقه هذا العام بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة، أسهم في إشراك أفراد المجتمع وتشجيعهم على المساعدة في رصد وتسجيل مشاهداتهم عن النفايات الموجودة في البيئات البحرية والبرية.

محتوى

من جانبه، قال أ.د أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: ((أسهمت منظومة التعليم الإماراتية في خلق العديد من سبل الرقابة البيئية وتوصيل ذلك للفئات المستهدفة، لا سيما الكوادر الطلابية المتخصصة، من خلال دعم التوجه الاستراتيجي للدولة بأهمية المحافظة على البيئة، إضافة إلى خلق المسؤولية المجتمعية، ودعم توجه الطلبة والطالبات نحو البحث العلمي، لا سيما طلبة الجامعة، وتسليط الضوء في الوقت ذاته على التحديات البيئية باختلافها في أبحاثهم العلمية)).

وأضاف: ((كما يجب بناء محتوى معرفي وتوعوي بيئي جاذب للنشء والطلبة تعزز من خلاله أهمية البيئة ودور الإنسان في الحفاظ عليها، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وغير ذلك، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الدولة وأجندتها الوطنية، كما يجب أن تسهم المنظومة التعليمية في الدولة في تشكيل الوعي الثقافي والرقابة البيئية من خلال إدراج قضايا المناخ أيضاً، وتأهيل التربويين والمعلمين، وإيجاد مدارس صديقة للبيئة لبناء مجتمعات خضراء مستدامة وتطوير مواد تعليمية ومناهج مراعية للبيئة)).

نمط حياة

وأكد الدكتور عماد سعد، رئيس شبكة بيئة أبوظبي، أن ثمة علاقة عكسية بين الاستدامة والتغير المناخي، أي كلما عززنا تطبيقات الاستدامة في حياتنا العامة على مستوى الأفراد والشركات والهيئات الحكومية، كانت بصمتنا الكربونية على البيئة والمناخ أقل، فالممارسات المسؤولة تساوي دائماً نجاحاً مستداماً، من هنا نستطيع أن نطور مفهوم الاستدامة بصفتها ركيزة أساسية للعمل المناخي. وذكر أن نتائج الدراسات والبحوث الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي (IPCC) التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أن الممارسات الفردية ونمط العيش الحالي لعموم الناس على كوكب الأرض لهما تأثير سلبي في زيادة الانبعاثات الغازية إلى الغلاف الجوي، بحيث كلما زادت كمية المواد المستهلكة بما يفوق عن حاجة الإنسان، زادت معها كمية غازات الدفيئة، وأكد أن تقليل استهلاك الطاقة وترشيد استهلاك المياه يسهمان بشكل كبير في تقليل البصمة الكربونية للفرد وللدولة.

ترسيخ

بدوره، أوضح الدكتور إبراهيم علي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، أن الجمعية تأخذ على عاتقها تنفيذ أسمى أهدافها، التي تتمثل في ترسيخ مفهوم استدامة البيئة بين طلبة المؤسسات التعليمية، وخلق وعي بيئي، وخلق جيل واعٍ بقضايا مجتمعه البيئية، وتعزيز مفهوم المواطن المنتمي لوطنه، وترسيخ فكرة تحمل المسؤولية الشخصية تجاه البيئة والمجتمع.

وأضاف: ((كما تنظم الجمعية في إطار تعزيز مفهوم الرقابة البيئية المسابقات والمبادرات والمعارض التي تستهدف الطلبة لتعزيز الوعي العام لديهم بالقضايا البيئية، وتشجيعهم على ابتكار وطرح أفكار ومشروعات تسهم في المحافظة على البيئة، ورفع مستوى السلوك البيئي الإيجابي، بحيث يكون الطلبة هم المحور الأساسي لرصد التأثيرات البيئية وإيجاد الحلول للمشكلات الراهنة)).

وعي

وأشار صالح الجحوشي، مدير نطاق قطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم بأبوظبي، إلى أهمية دور المناهج التعليمية في تعزيز الوعي والرقابة البيئية. وأكد أن وزارة التربية والتعليم قد اهتمت بالقطاع البيئي، وذلك من خلال إدراج ما يتعلق بالبيئة في المناهج، بهدف خلق الوعي البيئي، وتضمين معايير ومبادئ التربية البيئية في المناهج بما يعزز الرقابة البيئية.

وأضاف الجحوشي: ((المناهج المخصصة للطلبة تسهم في ترسيخ الوعي البيئي والاستدامة لجميع الطلبة في مختلف المسارات الدراسية والأكاديميات التخصصية، كما تسهم أيضاً بتكاتف جهود الجهات المعنية في الدولة في إعداد جيل يسهم في حماية البيئة وحل المشكلات البيئية، وغرس السلوك الإيجابي والمسؤولية الوطنية، وتعزيز الجانب الابتكاري في القضايا البيئية، ونشر المعرفة البيئية)).