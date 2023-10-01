روسيا لا تخفي نيتها ضم مناطق جديدة من أوكرانيا

واصلت موسكو احتفالاتها بالذكرى السنوية لضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا إليها، ولم تخف رغبتها في ضم مناطق جديدة، فيما أعلنت كييف عن إنشاء تحالف دولي جديد لتصنيع الأسلحة.

وفي خطاب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية الضم، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، على أن سكان مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون ((اتخذوا خيارهم - أن يكونوا مع وطنهم الأم)).

وقال بوتين ((من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس وروسيا الجديدة، فإننا ندافع عن روسيا نفسها ونقاتل من أجل وطننا وسيادتنا وقيمنا الروحية ووحدتنا)).

وتعهد بوتين بإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب. وقال ((ستتم إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمباني السكنية والطرق والمتاحف والآثار وترميمها)).

وأصدر بوتين مرسوماً بأن السبت، 30 سبتمبر، عطلة رسمية، بمناسبة ((يوم الوحدة)) مع روسيا، وهو الذي وقع فيه على مراسيم الضم قبل عام.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي ديميتري مدفيديف أن روسيا ستسيطر على أراضٍ إضافية في أوكرانيا. وكتب مدفيديف على تليغرام إن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى إنهاء النظام في كييف بشكل كامل و((تحرير الأراضي الروسية أصلاً))، وفق تعبيره. وأكد ((النصر سيكون حليفنا. وستنضم مناطق جديدة إلى روسيا)).

تحالف أسلحة

في كييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، عن إنشاء ما أطلق عليه ((تحالف الصناعات الدفاعية)) لتصنيع الأسلحة في البلاد.

وقال زيلينسكي الذي نظم منتدى من أجل صناعة الدفاع الدولية في كييف، إن تطوير صناعة دفاعية حديثة في أوكرانيا أولوية قصوى للبلاد. وأضاف أن الهدف هو جعل أوكرانيا أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم.

وأوضح أن التحالف الجديد سوف يستند إلى إعلان جرى توقيعه بالفعل من جانب 13 شركة أسلحة رائدة. وقال إن بلاده تعتزم إنتاج الصواريخ والمسيرات وقذائف المدفعية.

وشاركت 252 شركة من أكثر من 30 دولة في المنتدى الصناعي الذي استضافته كييف.

قصف متبادل

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أنها أسقطت تسعة صواريخ أوكرانية أطلقت على منطقة بيلغورود الجنوبية المتاخمة لأوكرانيا.

وأفاد مسؤولون في منطقة بريانسك الروسية بانقطاع إمدادات الطاقة بعد هجوم غير محدد على بلدة بوغار.

وقال مسؤولون في كييف إن القوات الأوكرانية أسقطت 30 من أصل 40 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم ليلي على مناطق مختلفة.

وأمرت السلطات في منطقة فينيتسيا غربي أوكرانيا بإجلاء السكان أمس، قائلة إن هجوماً شنته روسيا ألحق أضراراً بأحد مواقع البنية التحتية.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للتلفزيون الأوكراني إن روسيا واصلت هجومها على البنية التحتية للموانئ، ومنها تلك على نهر الدانوب.

وقالت السلطات في منطقة خيرسون الجنوبية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالمنطقة القريبة من الخطوط الأمامية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة ((دنبروبتروفسك))، سيرغي ليساك، على تطبيق ((تليغرام)). وكتب ليساك ((الليلة (قبل) الماضية، تم قصف البلدة بالمدفعية الثقيلة. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا)).