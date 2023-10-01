بدء تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ تأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة اليوم الاحد حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية .



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء في المساء والليل تميل للبرودة فوق الجبال العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري واحتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.

