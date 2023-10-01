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إخضاع السيارات المُستوردة من غير الوكلاء بكفالة الزامية اعتباراً من اليوم

10/1/2023 12:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يدخل قرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض "من غير الوكلاء" بكفالة إلزامية، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد.


وبموجب القرار، فإن الكفالة الإلزامية تسري على السيارات (ذات موديل/ طراز ) سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر.
ونص القرار، على أنه تتراوح قيمة الكفالة بنسبة من 3-7% من قيمة المركبة "غير شاملة ضريبة المبيعات" على ألا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.
وتلتزم مراكز الصيانة المعتمدة بتقديم شيك مصدق أو كفالة مالية "غير مشروطة" صادرة عن أحد البنوك المرخصة في المملكة، وتجدد تلقائيا بشكل سنوي، لأمر وزير الصناعة والتجارة والتموين، بالإضافة إلى وظيفته.
من جهته قال مدير حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الدكتور معتصم الجالودي إن مقدم الكفالة الإلزامية سيكون التاجر أما منفذي الكفالة 3 جهات هم وكلاء المركبات وشركات التأمين ومراكز الصيانة مستوفية الشروط التي تم وضعها ضمن القرار.


وأوضح أن الكفالة الإلزامية ستغطي أعطال مصنعية لأجزاء هامة وتعتبر رئيسية منها المحرك والبطارية ونظام المكابح ونظام التبريد ناقل السرعة اليدوي أو الأوتوماتيكي والأجهزة الالكترونية ونظام الوقود والنظام الكهربائي للمحرك ونظام التوجيه والبطاريات عالية الجهد للمركبات الكهربائية.


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