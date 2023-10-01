بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى سيبدأ اعتباراً من صباح الأحد.



ويستمر التقديم من صباح الأحد وحتى الساعة 12 من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 تشرين الأول؛ وذلك من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد عبر الرابط المخصص.



وجُهزت برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، على أن يقوم الطالب باستخدام اسم المستخدم نفسه والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023 / 2024، للفئات التالية:



1. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات بما فيها تخصصا الطب وطب الأسنان، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توافر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.



2. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الأعوام السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدون) ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى معدل المواد العلمية المطلوب إن وجد، مع ضرورة توافر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.



3. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية للعام الحالي 2023، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث إن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على الدول/جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توافر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.



4. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي 2023، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث إن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توافر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.



كما تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد عن وجود تخصصات جديدة قد تم طرحها ضمن هذا الطلب، ولم تكن طُرحت سابقاً ويمكن للطلبة التقدم لها وهي:



1) تخصص طب الأسنان / الجامعة الهاشمية.



2) تخصص تكنولوجيا التكييف والتبريد / تقني / جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن.



3) تخصص تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية / تقني / جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز / السلط.



4) تخصص تكنولوجيا خدمة المركبات الكهربائية والهجينة / تقني/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية.



5) تخصص تكنولوجيا خدمة الآلات الثقيلة وأنظمتها / تقني/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية.



6) تخصص هندسة كيميائية/صناعات كيميائية/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية.



7) تخصص المحاسبة جامعة البلقاء التطبيقية /كلية العقبة.

