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التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن

10/1/2023 12:14:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح عطاءات؛ لصيانة مجموعة من المدارس في عدة مناطق منها عجلون، المفرق، القويسمة، الرصيفة، وغيرها من المناطق.


ودعت الوزارة المقاولين المصنفين بالدرجات الخامسة أو الرابعة (اختصاص صيانة أو إنشاء أبنية) والسادسة (أشغال عامة) الراغبين بالمنافسة على العطاء، مراجعة إدارة الأبنية والمشاريع الدولية.





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