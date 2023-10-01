مدعوون لحضور الامتحان التنافسي في الجامعة الهاشمية -اسماء
التاريخ
10/1/2023 12:14:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجامعة الهاشمية التالية لحضور الامتحان التنافسي.
الأسماء:
MENAFN01102023000208011052ID1107170186
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