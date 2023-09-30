Sunday, 01 October 2023 07:30 GMT

هيئة الطرق اصطدام سيارة طابوق بجسر الخامس أدى لسقوط الشدة المعدنية للجسر

9/30/2023 11:38:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري ان سيارة «بوم تراك» تحمل طابوقا بارتفاع أعلى من المصرح به اصطدمت بجسر بالدائري الخامس وتسبب في إغلاق الطريق.
وأضافت هيئة الطرق ان بوم رافعة السيارة علق بأحد عوارض الشدة المعدنية المؤقتة للجسر الكائن على الدائري الخامس مما أدى إلى سقوط الشدة المعدنية.
ولفتت إلى ان الجسر ضمن العقد رقم «هـ ط/266».
وتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتأمين الطريق لعمل اللازم ورفع الشدة المعدنية من الطريق وتم فتح الطريق.
وأكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري احتفاظها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المركبة.

MENAFN30092023000130011022ID1107170181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث