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الوكالة الذرية اختتمت مؤتمرها السنوي بعد مناقشة قضايا الحد من الانتشار النووي

9/30/2023 11:38:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعات مؤتمرها السنوي العام الـ 67 بعد مناقشة قضايا الحد من الانتشار النووي وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وشارك في أعمال المؤتمر برئاسة تايلند 175 وفدا رسميا من مجموع 177 دولة يمثلون الدول الأعضاء في الوكالة والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والحكومية، فضلا عن مشاركة بعض المنظمات الدولية المهمة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.
وناقش المؤتمر من ضمن أمور عدة ملفات نووية من بينها جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية.
وتمسكت الدول العربية بإدراج بند يتعلق بالقدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي على أعمال الدورة الـ 67 للمؤتمر العام وقدمت بشأنه بيانا رئاسيا الى المؤتمر العام أكدت فيه أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة الانتشار النووي وطالبت بضرورة اخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية وان يظل هذا البند قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة.
كما تبنت الدورة الـ 67 مشروع قرار تقدمت به مصر حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط بأغلبية 115 دولة مقابل امتناع 8 دول عن التصويت وعدم اعتراض أي دولة.
ويتألف القرار من 13 توصية طلبت فيها مصر من كل الدول بالمنطقة ان تنضم إلى جميع اتفاقات نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي ذات الصلة وتنفيذها وان تفي بحسن نية بالالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بالضمانات وان تتعاون مع الوكالة بشكل تام في إطار التزامات كل منها.
وأكد القرار، الذي اعتمد بأغلبية الأصوات، الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول منطقة الشرق الأوسط على الفور بتطبيق ضمانات الوكالة الكاملة على كل ما لديها من أنشطة نووية كتدبير مهم من تدابير بناء الثقة بين جميع دول المنطقة وكخطوة من اجل تعزيز السلم والأمن في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.
واعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بندا تكميليا بشأن تعديل وضع فلسطين في الوكالة الدولية حيث حققت دولة فلسطين أحد طموحاتها المتمثلة في توسيع صلاحياتها داخل الوكالة الذرية كعضو مراقب باعتباره حقا مستحقا طال انتظاره ويتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2012.
وصوت لصالح هذا البند 92 دولة مقابل اعتراض خمس دول وامتناع 21 دولة عن التصويت.
ووصفت الوفود المختلفة المشاركة في أعمال الدورة اعتماد هذا القرار بأنه تصحيح لحق مستحق لدولة فلسطين رغم انه جاء متأخرا داخل الوكالة الذرية، حيث منحت بموجبه فلسطين المزيد من الامتيازات والصلاحيات فيما تطلعت في الوقت ذاته إلى ان تصبح فلسطين عضوا كاملا في الوكالة في المستقبل.
كما اعتمد المؤتمر العام للوكالة قرارات تتعلق بالسلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي وتعزيز فعالية وتحسين كفاءة ضمانات الوكالة.
وجرى كذلك اعتماد تعزيز أنشطة التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن الأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية من بين قرارات أخرى.
وستكون قرارات ومقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمنزلة الدليل الإرشادي في تنفيذ أنشطة الوكالة في العام المقبل.
كما تم خلال الدورة انتخاب 11 عضوا جديدا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2023-2024.

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