وزير الشؤون يقوم بأعمال وزيري شؤون مجلس الوزراء والخارجية أثناء غيابهما

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بإنابة وزارية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يعهد إلى فراس سعود المالك الصباح - وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة القيام بأعمال كل من:
1 - عيسى أحمد محمد الكندري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
2 - سالم عبدالله الجابر الصباح - وزير الخارجية.
وذلك أثناء غيابهما.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه الى مجلس الأمة، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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