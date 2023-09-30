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وزير الشؤون يقوم بأعمال وزيري شؤون مجلس الوزراء والخارجية أثناء غيابهما

9/30/2023 11:38:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بإنابة وزارية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يعهد إلى فراس سعود المالك الصباح - وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة القيام بأعمال كل من:
1 - عيسى أحمد محمد الكندري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
2 - سالم عبدالله الجابر الصباح - وزير الخارجية.
وذلك أثناء غيابهما.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه الى مجلس الأمة، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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