الدفاع تطلق مجموعة من الخدمات في مركز الخدمة بمعسكرات المباركية
التاريخ
9/30/2023 11:38:55 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلقت الهيئة الإدارية والمالية بوزارة الدفاع مجموعة من الخدمات المقدمة من «القطاع الإداري والمالي والقانوني» في مركز الخدمة بمعسكرات المباركية.
ويستقبل مركز الخدمة موظفي الوزارة (عسكرين ومدنيين) لإجراء معاملاتهم والـرد عـلى استفساراتهم.
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