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الدفاع تطلق مجموعة من الخدمات في مركز الخدمة بمعسكرات المباركية

9/30/2023 11:38:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت الهيئة الإدارية والمالية بوزارة الدفاع مجموعة من الخدمات المقدمة من «القطاع الإداري والمالي والقانوني» في مركز الخدمة بمعسكرات المباركية.
ويستقبل مركز الخدمة موظفي الوزارة (عسكرين ومدنيين) لإجراء معاملاتهم والـرد عـلى استفساراتهم.

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