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النيابة تحذر من عصابات تطلب فتح حسابات مصرفية لاستخدامها بجرائم غسيل أموال

9/30/2023 11:38:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
حذرت النيابة العامة من جماعات إجرامية خارج البلاد تطلب من المواطنين والمقيمين فتح حسابات مصرفية لاستخدامها بجرائم غسيل أموال. وأوضحت النيابة أن هذه الجماعات تستغل الأفراد بإيهامهم بمنح قروض أو توفير فرص عمل كوسيط مالي أو المشاركة في عمليات تداول، ثم يطلبون منهم فتح حسابات في البنوك الكويتية وتزويدها ببيانات هذه الحسابات لتتمكن من إدارتها واستغلالها كحسابات عبور في عمليات غسيل الأموال.
ودعت إلى عدم الاستجابة لتلك الإعلانات وعدم فتح الحسابات البنكية بناء على رغبة مجهولين، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه إقامة المسؤولية الجزائية عن المشاركة في جرائم غسيل الأموال.

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