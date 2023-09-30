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جمعيات نفع عام تعامل الحكومة مع المجتمع المدني ينبئ عن خلل في فهم الأدوار

9/30/2023 11:38:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت 13 جمعية نفع عام بيانا استنكرت فيه تجاهل وزارة الإعلام توجيه دعوة رسمية لها من أجل حضور ندوة الإعلام حول قانون «الإعلام الجديد»، وطالبت بتمكينها من حقها الأصيل بالمشاركة في اقتراح التعديلات المطلوبة، وفيما يلي تفاصيل البيان:
«إن مسؤولية الإعلام هي الدفاع عن الحريات العامة وكفالة حق الناس في المعرفة وإدارة المناقشات الحرة ونقلها بشفافية إلى الجمهور والدفاع عن مصالح المجتمع واحترام قيمه واحترام حق المجتمع في إدارة العدالة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال انتهاج مبدأ الشراكة واحترام كافة الأطراف.
وإذ نثمن توجه وزارة الإعلام بإقامة ندوة عامة لعرض رؤاها حول التعديلات المقترحة على قانون النشر والمطبوعات وقانون المرئي والمسموع وقانون الجرائم الإلكترونية تحت ما يسمى قانون «الإعلام الجديد»، إلا أنه ساءنا أن تقام تلك الندوة دون دعوة كافة جمعيات النفع العام والتي يرتكز دورها الأساسي في تمكين المجتمع من أجل الانتقال به إلى واقع المواطنة والمشاركة في البناء والتنمية، هذا التهميش الذي أصبح سمة في تعامل الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني ينبئ عن وجود خلل حقيقي في فهم الأدوار والمسؤوليات بالرغم من إدراج الحكومة ضمن بنود خطة الكويت للتنمية 2035 وبرنامج عملها «وجوب التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني».
نحن جمعيات النفع العام الموقعين أدناه، نستنكر تجاهل وزارة الإعلام توجيه دعوة رسمية لنا من أجل حضور ندوة الإعلام حول قانون «الإعلام الجديد»، ونطالب بتمكيننا من حقنا الأصيل بالمشاركة في اقتراح التعديلات المطلوبة، فإن أي عملية بناء حقيقية تتطلب شراكة منظمات المجتمع المدني، كما نناشد مجلس الأمة التضامن مع موقفنا المبدئي الداعي الى إنهاء نهج تهميش دور منظمات المجتمع المدني وحماية حقها في المشاركة بالبناء والتنمية».
الجمعيات الموقعة على البيان
1- جمعية الشفافية الكويتية.
2- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.
3- جمعية الخريجين الكويتية.
4- جمعية المحامين الكويتية.
5- الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.
6- الجمعية الكويتية للإخاء الوطني.
7- الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.
8- الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
9- الجمعية الكويتية لجودة التعليم.
10- الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي).
11- الجمعية الوطنية لحماية الطفل.
12- جمعية ريادة الأعمال التنموية.
13- الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

MENAFN30092023000130011022ID1107170175

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