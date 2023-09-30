تكريم مها بوفتين في شنغهاي لتمثيلها الكويت في تعزيز أواصر الصداقة بين الشعوب

(MENAFN
- Al-Anbaa) قام مكتب الشؤون الخارجية في بلدية مدينة شنغهاي الصينية، وبالتعاون مع رابطة شنغهاي الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية، بتكريم حرم قنصل عام الكويت في مدينة شنغهاي الصينية، مها بوفتين، لتمثيلها الكويت في تعزيز أواصر الصداقة بين الشعوب لمدينة شنغهاي والدول الأجنبية الأخرى، والمساهمة في تبادل الثقافات بين دول العالم المختلفة، ومشاركتها في تقديم الأفكار التي تساعد على تواجد الأجانب المقيمين في شنغهاي، وأيضا لمساهمتها بالأعمال التطوعية والاجتماعية التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مدينة شنغهاي، حيث تم منحها لقب سفير التجربة الدولية INTERNATIONAL EXPERIENCE AMBASSADOR لهذا العام.
MENAFN30092023000130011022ID1107170174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.