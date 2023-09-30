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تكريم مها بوفتين في شنغهاي لتمثيلها الكويت في تعزيز أواصر الصداقة بين الشعوب

9/30/2023 11:38:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام مكتب الشؤون الخارجية في بلدية مدينة شنغهاي الصينية، وبالتعاون مع رابطة شنغهاي الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية، بتكريم حرم قنصل عام الكويت في مدينة شنغهاي الصينية، مها بوفتين، لتمثيلها الكويت في تعزيز أواصر الصداقة بين الشعوب لمدينة شنغهاي والدول الأجنبية الأخرى، والمساهمة في تبادل الثقافات بين دول العالم المختلفة، ومشاركتها في تقديم الأفكار التي تساعد على تواجد الأجانب المقيمين في شنغهاي، وأيضا لمساهمتها بالأعمال التطوعية والاجتماعية التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مدينة شنغهاي، حيث تم منحها لقب سفير التجربة الدولية INTERNATIONAL EXPERIENCE AMBASSADOR لهذا العام.

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