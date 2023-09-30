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وزير العمل يفتتح غدا ملتقى توظيفى يوفر 9 آلاف و220 فرصة عمل بالإسكندرية

9/30/2023 11:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) يفتتح وزير العم حسن شحاتة صباح غدا الإثنين، 2 أكتوبر 2023، بمحافظة الإسكندرية، ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل، وتسليم 141 عقد عمل لذوي همم، وتوزيع جوائز على المتفوقين من خريجي دورات التدريب المهني بالمراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة
بالمحافظة،وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،ومشاركة 31 شركة خاصة.



ويتابع الوزير خلال جولته، عملية استخراج
كعب عمل إليكتروني لأول مرة، في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا في الخدمات المقدمة للمواطن، كما يشهد أيضا فيلم تسجيلي عن الدور الذي تقوم به مديرية عمل الأسكندرية في خدمة المواطن، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة أح الفنادق لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، في إطار خطة الوزارة لتعيين تلك الفئة ودمجهم في سوق العمل، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كما سيشهد
الوزير فقرة للإرشاد المهني وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة،وسيتفقد معرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة .



ودعا وكيل مديرية العمل بالمحافظة محمد كمال، شباب محافظة الأسكندرية إلى سرعة الدخول على الرابط الاليكتروني المخصص للتقديم وهو: ، ويمكن الدخول على رابط هذا الفيديو لشرح طريقة التقديم والإختيار : ،وكذلك دعاهم
للحضور يوم الملتقى ومعهم كافة المستندات المطلوبه من صور للبطاقة الشخصية وشهادة التخرج ،والموقف من التجنيد.







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