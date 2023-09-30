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سلطات ليبيا تنقذ 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية

9/30/2023 11:33:47 PM
(MENAFN- Youm7)
أعلنت القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، السبت، إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين من عدة جنسيات أفريقية كانوا على متن قاربين مطاطين، قبالة سواحل مدينة الخمس شمال شرقي البلاد في طريقهم إلى أوروبا.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة لحكومة الوحدة في بيان: "بناءً على بلاغ من غرفة عمليات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، قام أفراد الزورق غات التابع لقطاع الأوسط لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية، ظهر السبت، بعمليتي إنقاذ لعدد قاربين مطاطين شمال شرق الخمس".
وأضاف البيان: "تم إنقاذ عدد 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، تم إنزالهم في نقطة الإنزال في قاعدة الخمس البحرية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تقديم الدعم والمساعدة لهم".
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة الغير شرعية
تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.
وتدير عمليات الهجرة هذه عصابات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، وتنشط في مناطق شمال غربي البلاد.



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