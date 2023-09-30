داخلية تونس تحبط 52 عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة بولاية صفاقس خلال 3 أيام

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الحملة الأمنية واسعة النطاق التي جرت في ولاية صفاقس من يوم 27 إلى 29 سبتمبر الجاري أسفرت عن إحباط 52 عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة.



وأفادت الداخلية - في بيان - بأنه تم خلال العمليات ضبط 216 تونسيا و667 من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والساحل و73 من جنسيات مختلفة وتمّ الاحتفاظ بـ 41 منهم، وإحباط 10 محاولات اجتياز الحدود البحرية وإلقاء القبض على 26 شخصا من بينهم 14 فردا من دول إفريقيا، جنوب الصحراء والساحل، كما تمّ ضبط 48 شخصا من منظمي ووسطاء عمليات الاجتياز خلسة والاحتفاظ بـ32 فردا منهم.



وأشارت إلى أنه تم حجز مبلغ مالي يقدر بحوالي 44 ألف دينار و1250 يورو و14 سيارة و 3 شاحنات، و 20 سترة نجاة و57 هاتفا جوالا وإتلاف مركبين حديديين، إضافة إلى الاحتفاظ بـ 22 شخصا من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء من أجل دخول الأراضي التونسية عبر معابر غير رسمية.



وأوضحت أن المجهودات الأمنية لوحدات الأمن والحرس الوطنيين في إطار الحفاظ على الأمن العام خلال الحملة الأمنية المذكورة أفضت إلى الاحتفاظ بعدد 34 شخصا متورطين في قضايا قتل، ومخدرات وسرقة وتهريب و4 أشخاص من أجل تكوين عصابة مفسدين وضبط منقولات أثرية بهدف الاتجار فيها وايقاف شخصين من جنسيات أفريقية من أجل جريمتي المخدرات والسرقة باستعمال العنف والاحتفاظ بعدد 169 شخصا مفتش عنهم، إضافة إلى حجز 9 سيارات و66 دراجة نارية و مبلغ مالي يقدر بحوالي 10 آلاف دينار وكمية من المصوغات والتجهيزات المنزلية وعدد من الهواتف الجوالة وتحرير 66 محضرا و79 مخالفة مالية.



