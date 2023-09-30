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الأردن يدين تكرار السماح لأحد المتطرفين بتدنيس نسخ من المصحف الشريف

9/30/2023 11:33:47 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تكرار السماح لأحد المتطرفين بتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وآخرها حرق نسخة من المصحف في مدينة مالمو السويدية السبت.

وأكدت الوزارة - في بيان - رفض المملكة واستنكارها الشديد لمثل هذه الأفعال التي تنتهك حرمة الرموز الدينية وتسيء إليها، ولا تؤدي إلا إلى تأجيج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي.

وشددت على ضرورة وقف تكرار هذه الأفعال وضرورة تجريمها، وعلى ضرورة تعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، ونبذ التطرف والتعصب، والتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا المتصاعدة.


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