الأردن يدين تكرار السماح لأحد المتطرفين بتدنيس نسخ من المصحف الشريف

(MENAFN
- Youm7) أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تكرار السماح لأحد المتطرفين بتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وآخرها حرق نسخة من المصحف في مدينة مالمو السويدية السبت.
وأكدت الوزارة - في بيان - رفض المملكة واستنكارها الشديد لمثل هذه الأفعال التي تنتهك حرمة الرموز الدينية وتسيء إليها، ولا تؤدي إلا إلى تأجيج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي.
وشددت على ضرورة وقف تكرار هذه الأفعال وضرورة تجريمها، وعلى ضرورة تعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، ونبذ التطرف والتعصب، والتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا المتصاعدة.
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