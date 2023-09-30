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المصالحة الروسي: المسيرات الأمريكية تخرق بروتوكولات تجنب الاشتباك في سوريا 6 مرات

9/30/2023 11:33:47 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، عن تسجيل 6 حالات خرق لبروتوكولات تجنب الاشتباك من قبل مسيرات "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" في سوريا.

وقال كوليت: "خلال النهار، تم تسجيل 6 حالات انتهاك لبروتوكولات عدم الاشتباك في 9 ديسمبر 2019، بعد أن قامت مسيرات التحالف بـ6 طلعات جوية دون التنسيق مع الجانب الروسي".

وأضاف: "في منطقة التنف، تم تسجيل 6 انتهاكات خلال النهار من قبل مقاتلتين من طراز إف-16 ومقاتلتين رافال تابعة للتحالغ، ومن خلال مثل هذه الإجراءات يواصل التحالف خلق ظروف خطيرة قد تؤدي لحوادث طيران".

وأوضح أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية قامت أيضا بدوريات خلال النهار في محافظات حلب والرقة والحسكة.

وتابع: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 4 هجمات على مواقع للقوات السورية من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".



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