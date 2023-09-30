المالية السعودية: توقعات ببقاء التضخم عند مستوى مقبول على المدى المتوسط

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة المالية السعوديةالسبت البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2024 بنفقات 1.25 تريليون ريال وايرادات 1.17 تريليون ريال.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى موقع "العربية.نت"، نسخة منه، إنها تتوقع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العالم المالي 2024.

ونقل البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن الحكومة مستمرة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها "ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية".

وأكد الوزير أن اقتصاد السعودية يتمتع "بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلا".

وأشار إلى أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 %. وتوقع الوزير "انتعاشا في اقتصاد المملكة مما سيؤدي إلى تطورات ايجابية في الإيرادات على المدى المتوسط".