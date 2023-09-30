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طبيبة بيطرية تحذر من الجبن نباتى الدهن: تصنع من زيت النخيل أحد مسببات أمراض القلب

9/30/2023 11:33:43 PM
(MENAFN- Youm7) حذرت الدكتور سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية ، من تناول الجبن نباتى الدهن بكثرة، موضحة أنه يتم صناعتها من لبن منزوع الدهون والقشطة واستبدالها بالزيوت النباتية، وغالبا من زيت النخيل المهدرج، بالإضافة الى وضع مكسبات طعم ورائحة مثل: فوسفات البوتاسيوم والصوديوم .





وأوضحت سالى، أضرار الحبن نباتى الدهن:



1-
تحتوي علي الدهون المشبعة والتي يحذر منها الأطباء حيث تؤدي إلي أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكر .



2-
وجود فوسفات الصوديوم الذى يمكن أن يؤدي إلي أضرار وتلف الكلي، أيضا وجود
فوسفات البوتاسيوم والذي قد يسبب الحساسية والإسهال.



3-
يمكن أن تؤثر على الجهاز المناعى وتؤدي إلي العديد من الأمراض، مثل: أمراض القلب والشرايين والتهاب المفاصل والاكتئاب و السرطان .



4-
تؤثر على خلايا المخ وتساهم فى عملية التوحد التى تظهر فى سن مبكرة للأطفال.





وأشارت إلى ضرورة قراءة المدون على عبوة الجبن قبل شرائها، إذا كان موجود عليها نباتى الدهن أو من ضمن مكوناتها زيت النخيل لا يجب شراؤها، ويتم شراء الجبن المكتوب عليه جبن طبيعى 100% أو 100% خالية من الزيوت النباتية، لافتة إلى أن الجُبن الطبيعى لونه يميل إلى الاصفرار، أما الجبن نباتى الدهن فلونه ناصع البياض، كما أن الجبن الطبيعى يفسد سريعه خارج الثلاجة على عكس الجبن نباتى الدهن.













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