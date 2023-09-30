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تعرف على تفاصيل مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية

9/30/2023 11:33:43 PM
(MENAFN- Youm7) ‫تنفذ وزارة الموارد المائية والري مشروعات حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية والتى يتم تنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر .



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:



1- تم تنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الإسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلو مترا.



2- تم استعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة .



3-
وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة .



4- بلغت تكلفة عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه 66 مليون جنيه والذى يهدف لحماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزه حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة .



5- بلغت تكلفة عملية حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى "مرحلة أولى" بتكلفة 269 مليون جنيه، والتى تهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الإستثمارات السياحية .



6- بلغت تكلفة مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة
193 مليون جنيه، والذى يهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بالمنطقة من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كم واستعادة الشواطئ المفقودة .



7- بلغت تكلفة عملية استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة "مرحلة أولى"
336 مليون جنيه .



8- عملية تدعيم وتطوير وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل
75 مليون جنيه، من خلال إنشاء حائط بحرى بطول 500 متر تجاه الكورنيش بمنطقة المنشية وحتى محطة الرمل .











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