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بولندا تستقبل 28 ألفا و700 وافد من أوكرانيا خلال 24 ساعة

9/30/2023 11:33:37 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية السبت وصول 28 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى نحو 16 مليون شخص.



وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن قرابة 24 ألف مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الجمعة عائدين إلى بلادهم، ليصل إجمالي العائدين حوالي 14 مليون شخص.



يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من العام الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.







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