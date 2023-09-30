مقتل 5 أشخاص إثر حادث مروري وتسرب للأمونيا بولاية إلينوي الأمريكية

(MENAFN
- Youm7) لقي خمسة أشخاص حتفهم بعد اصطدام عدة مركبات، بينها شاحنة صغيرة تحمل الأمونيا اللامائية، ما أدى إلى تسرب سام وإخلاء لاحق في جنوب وسط ولاية إلينوي الأمريكية، وفقا للشرطة.
وقال مسؤولون إن الشاحنة التي تحمل الأمونيا اللامائية بدأت تتسرب بعد انقلابها في حفرة.
والأمونيا اللامائية هي غاز قابل للاشتعال، عديم اللون ومهيج للغاية وله رائحة نفاذة وخانقة.
ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه إذا لمس الإنسان الغاز، فإنه يمكن أن يسبب تهيجا في العينين والأنف والجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى تورم وتضييق الحلق والسعال وتراكم السوائل في الرئتين.
وأوضحت وكالة حماية البيئة في إلينوي (EPA) في بيان أن الشاحنة كانت تحمل حوالي 7500 غالون من الأمونيا اللامائية وقت وقوع الحادث، ووفقا للتقديرات الأولية، تم إطلاق حوالي 4000 غالون، فيما تم معالجة التسرب جزئيا.
وذكرت شرطة ولاية إلينوي في بيان: "بسبب تسرب الأمونيا، تم إجلاء الأشخاص الموجودين في دائرة نصف قطرها ميل واحد تقريبا من الحادث على الطريق السريع الأمريكي رقم 40، بما في ذلك الأجزاء الشمالية الشرقية من تيوتوبوليس".
وتم إجلاء حوالي 500 شخص من المنطقة.
وفي وقت متأخر من يوم السبت، أكد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة إيفنغهام مقتل خمسة أشخاص بالإضافة إلى نقل خمسة آخرين جوا إلى مستشفيات أخرى، حيث توفي ثلاثة من السكان المحليين وتوفي اثنان من خارج الولاية، وفقا لمكتب الطبيب الشرعي.
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