مقتل 5 أشخاص إثر حادث مروري وتسرب للأمونيا بولاية إلينوي الأمريكية

MENAFN - Youm7) لقي خمسة أشخاص حتفهم بعد اصطدام عدة مركبات، بينها شاحنة صغيرة تحمل الأمونيا اللامائية، ما أدى إلى تسرب سام وإخلاء لاحق في جنوب وسط ولاية إلينوي الأمريكية، وفقا للشرطة.

وقال مسؤولون إن الشاحنة التي تحمل الأمونيا اللامائية بدأت تتسرب بعد انقلابها في حفرة.

والأمونيا اللامائية هي غاز قابل للاشتعال، عديم اللون ومهيج للغاية وله رائحة نفاذة وخانقة.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه إذا لمس الإنسان الغاز، فإنه يمكن أن يسبب تهيجا في العينين والأنف والجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى تورم وتضييق الحلق والسعال وتراكم السوائل في الرئتين.

وأوضحت وكالة حماية البيئة في إلينوي (EPA) في بيان أن الشاحنة كانت تحمل حوالي 7500 غالون من الأمونيا اللامائية وقت وقوع الحادث، ووفقا للتقديرات الأولية، تم إطلاق حوالي 4000 غالون، فيما تم معالجة التسرب جزئيا.

وذكرت شرطة ولاية إلينوي في بيان: "بسبب تسرب الأمونيا، تم إجلاء الأشخاص الموجودين في دائرة نصف قطرها ميل واحد تقريبا من الحادث على الطريق السريع الأمريكي رقم 40، بما في ذلك الأجزاء الشمالية الشرقية من تيوتوبوليس".

وتم إجلاء حوالي 500 شخص من المنطقة.

وفي وقت متأخر من يوم السبت، أكد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة إيفنغهام مقتل خمسة أشخاص بالإضافة إلى نقل خمسة آخرين جوا إلى مستشفيات أخرى، حيث توفي ثلاثة من السكان المحليين وتوفي اثنان من خارج الولاية، وفقا لمكتب الطبيب الشرعي.







