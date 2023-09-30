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تجدد الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية للأسبوع الـ39 على التوالي

9/30/2023 11:33:37 PM
(MENAFN- Youm7) أغلق، مساء السبت، المُتظاهرون الإسرائيليون ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء شارع "أيالون" الرئيسي في مدينة "تل أبيب" الساحلية، مع تواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ39 على التوالي.



وتزامنت الاحتجاجات هذا الأسبوع مع أول أيام "عيد العرش (السوكوت)". وقامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق المتظاهرين وإعادة فتح الشارع أمام حركة السير. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال اثنين من المتظاهرين، وحررت مُخالفات لسبعة آخرين على خلفية إغلاقهم الشارع.



ويشارك عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب، بالإضافة إلى الآلاف في مواقع وبلدات ومفارق رئيسة أخرى. وحسب المُنظمين ، فقد نُظمت الاحتجاجات في أكثر من 100 موقع بينها مدينة القدس المُحتلة وحيفا وموديعين وأريئيل وروش هعاين ورحوفوت.



ومن المُزمع أن تنتقل الاحتجاجات على مدار الأسبوع لتنظم بشكل يومي أمام منازل الوزراء، من أجل مُطالبتهم بالعدول عن الخطة. وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة؛ الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".



ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير الماضي، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو قبل ذلك التاريخ بشهر واحد فقط.







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