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السفير الأوكراني في بولندا: النزاع على الحبوب لن يؤثر على العلاقات الثنائية

9/30/2023 11:33:37 PM
(MENAFN- Youm7) قال السفير الأوكراني لدى بولندا، فاسيل زفاريتش، أن النزاع بين البلدين بشأن القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية لن يؤثر على العلاقات الثنائية وأن الطرفين على استعداد لحلها .



وأكد زفاريتش - حسبما نقل راديو "بولندا الدولي" السبت - أنه لا يوجد أمر يمكن أن يزعج أساس الصداقة والأخوة مع بولندا أو يقودها، لإن المجتمعين البولندي والأوكراني يحرسان تلك العلاقات .



وأضاف أن حل قضية نزاع الحبوب نتطلب - من وجهة نظره - في المقام الأول وجود نية حسنة لإقامة حوار بناء، معربا عن أمله في التمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الصدد وألا تفرق تلك قضية بين البلدين وأن يتعاونان من أجل تطوير آلية عمل مشترك في الحاضر وفي المستقبل .



وكانت التوترات بين البلدين قد ظهرت منذ أن أطلقت /كييف/ إجراءات قانونية ضد بولندا والمجر وسلوفاكيا على خلفية إجراءات الحظر أحادية الجانب على صادرات الحبوب، والتي تعد انتهاكا لالتزاماتها الدولية.







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