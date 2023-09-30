الإسماعيلى يواجه الكهرباء وديا اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى

MENAFN - Youm7) يخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مساء اليوم الأحد، مباراة ودية مع نظيره كهرباء الإسماعيلية على استاد الإسماعيلية، ضمن خطة الدراويش للاستعداد لمواجهة الأهلي بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

استقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى

الاسماعيلى ،

على استمرار الدفع بالتونسى حمدى النقاز في الجبهة اليمنى للدراويش في مباراة الأهلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويأتي هذا القرار بعد تألق حمدى النقاز في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وتسجيله هدفاً وصناعة هدف آخر ليقود الدراويش للفوز على زعيم الثغر بثلاثية مقابل هدف في أول ظهور له بالموسم الجديد مع الفريق الأصفر.

وكان حمدى النقاز قد تخلف عن انطلاق فترة إعداد الاسماعيلى بسبب أزمة التأشيرة قبل أن يعود ويخضع لبرنامج بدنى مكثف استرد من خلال فورمته الفنية والبدنية.

فى سياق آخر، قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، إن أحمد عادل عبد المنعم، حارس المرمى، تعرّض لشرخ فى وجه القدم خلال لقاء الاتحاد السكندري، وذلك بعد ثبوت حجم إصابته عبر الأشعة.وأكمل تصريحاته: "الحارس سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوعين قبل أن يخضع لأشعة أخرى لتوضيح مدى شفائه من تلك الإصابة".وبذلك يتأكد غياب حارس الدراويش عن لقاء الفريق القادم أمام الأهلى لحساب الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المحلي.