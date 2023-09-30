الإسماعيلى يواجه الكهرباء وديا اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى

(MENAFN
- Youm7) يخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مساء اليوم الأحد، مباراة ودية مع نظيره كهرباء الإسماعيلية على استاد الإسماعيلية، ضمن خطة الدراويش للاستعداد لمواجهة الأهلي بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.
استقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى
الاسماعيلى ،
على استمرار الدفع بالتونسى حمدى النقاز في الجبهة اليمنى للدراويش في مباراة الأهلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري.
ويأتي هذا القرار بعد تألق حمدى النقاز في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وتسجيله هدفاً وصناعة هدف آخر ليقود الدراويش للفوز على زعيم الثغر بثلاثية مقابل هدف في أول ظهور له بالموسم الجديد مع الفريق الأصفر.
وكان حمدى النقاز قد تخلف عن انطلاق فترة إعداد الاسماعيلى بسبب أزمة التأشيرة قبل أن يعود ويخضع لبرنامج بدنى مكثف استرد من خلال فورمته الفنية والبدنية.
فى سياق آخر، قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، إن أحمد عادل عبد المنعم، حارس المرمى، تعرّض لشرخ فى وجه القدم خلال لقاء الاتحاد السكندري، وذلك بعد ثبوت حجم إصابته عبر الأشعة.
وأكمل تصريحاته: "الحارس سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوعين قبل أن يخضع لأشعة أخرى لتوضيح مدى شفائه من تلك الإصابة".
وبذلك يتأكد غياب حارس الدراويش عن لقاء الفريق القادم أمام الأهلى لحساب الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المحلي.
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