Sunday, 01 October 2023 07:28 GMT

الإسماعيلى يواجه الكهرباء وديا اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى

9/30/2023 11:33:33 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مساء اليوم الأحد، مباراة ودية مع نظيره كهرباء الإسماعيلية على استاد الإسماعيلية، ضمن خطة الدراويش للاستعداد لمواجهة الأهلي بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

استقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى
الاسماعيلى ،
على استمرار الدفع بالتونسى حمدى النقاز في الجبهة اليمنى للدراويش في مباراة الأهلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويأتي هذا القرار بعد تألق حمدى النقاز في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وتسجيله هدفاً وصناعة هدف آخر ليقود الدراويش للفوز على زعيم الثغر بثلاثية مقابل هدف في أول ظهور له بالموسم الجديد مع الفريق الأصفر.

وكان حمدى النقاز قد تخلف عن انطلاق فترة إعداد الاسماعيلى بسبب أزمة التأشيرة قبل أن يعود ويخضع لبرنامج بدنى مكثف استرد من خلال فورمته الفنية والبدنية.

فى سياق آخر، قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، إن أحمد عادل عبد المنعم، حارس المرمى، تعرّض لشرخ فى وجه القدم خلال لقاء الاتحاد السكندري، وذلك بعد ثبوت حجم إصابته عبر الأشعة.
وأكمل تصريحاته: "الحارس سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوعين قبل أن يخضع لأشعة أخرى لتوضيح مدى شفائه من تلك الإصابة".
وبذلك يتأكد غياب حارس الدراويش عن لقاء الفريق القادم أمام الأهلى لحساب الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المحلي.

MENAFN30092023000132011024ID1107170154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث