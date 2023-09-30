ارتفاع حظوظ رضا سليم في تدعيم قائمة الأهلي أمام إنبي بكأس مصر

MENAFN - Youm7) ارتفعت حظوظ المغربي رضا سليم لاعب الأهلي في التواجد ضمن قائمة الفريق في مباراة إنبي الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

ورغم أن اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل مران لتحديد موقفه من مباراة إنبي إلا أن فرص دخوله قائمة المباراة قوية وفقًا لتقارير الجهاز الطبي للفريق والتي أكدت تحسّن حالة "ركبة" اللاعب بشكل كبير.

وغاب رضا سليم المُنضم للأهلي الصيف الجاري قادمًا من الجيش الملكي المغربي عن مباراة الأحمر أمام سان جورج الإثيوبي أمس، الجمعة، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب آلام في الركبة.

وفاز الأهلي على سان جورج بسباعية نظيفة في مجموع مباراتي الدور التمهيدي للبطولة التي يحمل الأهلي لقبها بواقع ثلاثية في الذهاب الأحد الماضي ورباعية في

العودة أمس .

ومن المقرر أن يخضع رضا سليم لفحص طبي اليوم ثم يُشارك بعدها في المران ليؤكد جاهزيته لتدعيم المارد الأحمر في مواجهة انبي التي سيواجه الفائز منها ، الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز على لقب كأس مصر.



