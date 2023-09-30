زى النهارده.. ذكرى ميلاد محمد عبد الوهاب.. والأهلى يعلن رحيل فايلر وتعيين موسيمانى

MENAFN - Youm7) وجه النادى الأهل الشكر للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للمارد الأحمر، على الفترة التى قضاها مع الفريق فى مثل هذا اليوم 1 أكتوبر 2020، ليتم تعيين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مديراً فنياً للأهلى، قبل أن يرحل ويتولى السويسرى مارسيل كولر.

وأعلن النادى الأهلى تعيين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مديراً فنياً لفريق الكرة الأول فى مثل هذا اليوم 1 أكتوبر 2020، خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى تم توجيه الشكر له في نفس اليوم، ليصبح موسيمانى أول مدرب من جنوب أفريقيا يقود المارد الأحمر فكانت الغلبة دائمًا للمدارس الأجنبية، مثل الإنجليزية والهولندية والفرنسية والسويسرية والألمانية والبرتغالية والنمساوية والمجرية واليوغسلافية.

ويملك فايلر تجربة مميزة فى تدريب المارد الأحمر حينما تولى تدريب الأهلى فى 31 أغسطس 2019 خلفا للأورجوانى مارتن لاسارتى، الذى أُقيل عقب الخسارة أمام بيراميدز، والخروج من دور الستة عشر لكأس مصر، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو 2020 وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمر فى 44 مباراة فاز فى 34 لقاء وتعادل فى 8 وخسر مباراتين واحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى، وسجل الفريق تحت قيادته 94 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفاً.

وأثار التعاقد مع فايلر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن مسئولى الأهلى صرحوا بأن المدرب القادم سيكون اسمًا كبيرًا على المستوى العالم، ورغم التفاوض مع أكثر من مدرب كبير أبرزهم الإيطالى "لوتشيانو سباليتى"، إلا أن مدير التعاقدات أمير توفيق عجز عن إيجاد صيغة تفاهم واضحة، والأمر نفسه خص المدرب البرازيلى الشهير مانو الذى سبق له تدريب منتخب البرازيل الأول ليتم إعلان التعاقد مع فايلر وسط جدل شديد من جمهور الأهلى لعدم شهرة المدرب السويسرى، لكن سرعان ما تغير الموقف وتحول للإشادة الكاملة بقدرات فايلر بعد نتائجه مع المارد الأحمر.

فايلر قاد الأهلى للفوز بكأس السوبر المصرى 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 فى ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك فى نسخة كأس السوبر المصرى 2019 التى أقيمت فى الإمارات، واستطاع الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقى ليضرب موعدا مع الوداد المغربى، بالإضافة إلى نجاح فايلر فى التتويج مع الأهلى بالدورى للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ الأهلى، محققا سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع كاملة وسط لقب الأكثر فوزاً والأقوى هجوماً والأقوى دفاعاً والأكثر كلين شيت، بالاضافة للتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وشهد أداء الأهلى مع فايلر تباين شديد قبل فترة توقف الدورى بسبب جائحة كورونا أو بعد عودة المسابقة، رغم أن المارد الأحمر تمكن من حسم اللقب لصالحه بشكل رسمى للموسم الخامس على التوالى والثانى والأربعين فى تاريخه قبل سبعة أسابيع من نهاية المسابقة.

فلقد لعب الأهلى قبل فترة التوقف 17 مباراة فاز فى 6 وتعادل مرة واحدة وتربع على القمة برصيد 49 نقطة وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف فقط ، وحقق الفوز على طنطا بخماسية دون رد كأكبر فوز.

بينما بعد عودة الدورى من تجميد كورونا لعب الأهلى 14 مباراة فاز فى 10 وهزم مرة واحدة أمام الزمالك وحقق ثلاثة تعادلات وحصد 30 نقطة من أصل 36 بالدورى، بالإضافة لمباراة بكأس مصر أمام الترسانة، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، وفاز على الإسماعيلى وأسوان ونادى مصر بثلاثة أهداف كأكبر نتيجة.

ضم الأهلى فى عهد رينيه فايلر أكثر من لاعب مهم فى الميركاتو الصيفى 2019 مثل صانع الألعاب الدولى محمد مجدى قفشة من بيراميدز نظير 25 مليون جنيه مصرى، ولاعب الوسط الدفاعى المالى آليو ديانج من نادى مولودية الجزائر نظير 1.5 مليون دولار، ومدافع الإسماعيلى محمود متولى.

وخلال الميركاتو الشتوى 2020، أقنع رينيه فايلر إدارة الاهلى بإتمام التعاقد مع المهاجم السنغالى العملاق آليو بادجى من رابيد فيينا النمساوى بمبلغ فاق المليونى دولار، واستطاع اللاعب إثبات نفسه خاصةً بعد عودة النشاط المجمد بسبب فيروس كورونا المستجد فضلا عن التعاقد مع كهربا.

وقبل أسابيع طويلة من بداية الميركاتو الصيفى 2020، حسم الأهلى فى عهد رينيه فايلر صفقة انتقال الجناح الدولى الشاب طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب مقابل 20 مليون جنيه مصرى.

أسدل الستار على علاقة النادى الأهلى مع مدربه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة فى 1 أكتوبر 2020 بعد رحلة استمرت 397 يوماً، ما يعادل عاماً كاملا وشهرا ويوما بعدما تمسك فايلر بالرحيل عن القلعة الحمراء بداعى رغبته في التواجد بجانب زوجته وإبنه في سويسرا لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وقدم الأهلى عدة عروض للمدرب السويسري لاستمراره في تدريب الأهلي حتى نهاية البطولة الأفريقية منها السماح له بالسفر والعودة قبل بداية شهر أكتوبر أو حضور أسرته بالكامل على نفقة النادي إلا أنه رفض جميع العروض.

وتعاقد الأهلى مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، ليخلف المدرب السويسرى رينيه فايلر في تدريب المارد الأحمر ، بعد أن حظى مدرب صن دوانز السابق بتأييد وموافقة داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء ولجنة التخطيط بالنادى بسبب أسبقية تتويجه بالبطولة في 2016 وكذلك خبرته العريضة في العمل بالقارة السمراء، وهو ماتحقق بالفعل حيث قاد الاهلى للتتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين على التوالى بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الافريقى مرتين وكأس مصر مرة.

وجاء موسيماني بمهمة ثقيلة وهي تحقيق آمال جماهير التي ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة وأن الفريق قد خسر بعد ذلك في الدور النهائي في 2017 و2018.

وبعد مرور أقل من 10 أشهر، أصبح موسيماني خامس مدرب في تاريخ أفريقيا يحرز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، بعد التفوق 3-صفر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

وإجمالا لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79.

توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة، وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.

أسدل الستار نهائيًا على علاقة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني السابق للأهلى بناديه بعد قرار الطرفين بفسخ العقد بالتراضى في يونيو 2022 .

وفى مثل هذا اليوم الأول من أكتوبر لعام 1983 ولد محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر النادى

الأهلى

ومنتخب مصر الراحل، الذى فارق الحياة فى ريعان شبابه بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلى باستاد مختار التتش، ويملك اللاعب الراحل تاريخاً كبيراً مع الساحرة المستديرة، رغم أنه فارق الحياة قبل أن يتم عامه الثالث والعشرين، بعدما قاد ناديه ومنتخب بلاده للفوز بالعديد من البطولات والإنجازات.

محمد عبد الوهاب ولد بمحافظة الفيوم فى الأول من أكتوبر 1983، وانضم لناشئى الألمونيوم نجع حمادى، وانضم لصفوف منتخب الشباب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، والمتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2003، وشارك فى كأس العالم للشباب فى الإمارات 2003.ثم انتقل إلى الظفرة الإماراتى فأعاره إلى إنبى موسم 2003 / 2004، وانضم للمنتخب الأول تحت قيادة الإيطالى ماركو تارديللي.بدأ عبد الوهاب مشواره مع النادى الأهلى موسم 2004 / 2005 واستمر موسمين على سبيل الإعارة، حيث نجح مسئولو المارد الأحمر فى استعارته لمدة موسمين من الظفرة، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب فى بداية المشاركة بسبب تواجد النجم "جيلبرتو" فى هذا الوقت، فلم يشارك عبد الوهاب فى بدايته موسمه الأول مع المارد الأحمر إلا فى دقائق معدودة.لكن كافأه القدر بإصابة "جيلبرتو" فى مباراة مع النجم الساحلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2005 وابتعاده عن المستطيل الأخضر لفترة كبيرة، ودخل عبد الوهاب بديلا بعد مرور عشر دقائق فقط من البداية، واستغل اللاعب الراحل الفرصة وقدم أداءً مبهراً تخلله كرة عرضية متقنة أحرز منها أسامة حسنى هدفاً من بين ثلاثية الأهلى يومها، ونال استحسان مدربه البرتغالى، وبات عبد الوهاب لاعبا مهما فى صفوف الأهلى ومنتخب مصر لاسيما بعد مشاركته الإيجابية فى فوز "الفراعنة" بكأس الأمم الأفريقية 2006، ليصبح بعدها أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء.حقق عبد الوهاب مع الأهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.ومن الجمل التى ما زالت راسخة فى أذهان الأهلاوية عن محمد عبد الوهاب قوله، "الأهلى عمره ما خلف معى موعدا ولن أخلف معه وعدا.. تلقيت عرضا للاحتراف لكننى أعطيت كلمة للكابتن محمود الخطيب ولا يمكن الرجوع فيها".كما قال اللاعب الراحل: "لا يوجد لاعب فى مصر يستطيع مساومة الأهلى، تحدثت مع الكابتن حسام البدرى وعقدت معه أكثر من جلسة وقلت أنا تحت أمر الأهلى، وطلبت منه التحدث مع نادى الظفرة وحدث ذلك بالفعل لكن المفاوضات تأجلت لحين معرفة شروطهم المالية، وللعلم لا يوجد خلافات بينى وبين الأهلى حول الأمور المادية، ويكفينى شرفاً ارتداء الفانلة الحمراء ولن أفترى على النعمة، فهل يصدق أحد أننى يمكن أن أساوم أكبر نادٍ فى أفريقيا والوطن العربى، بالتأكيد من يفعل ذلك مجنون".قبل وفاته بيوم كتب "عبد الوهاب" تلك الجملة "لا تبكى نفسى على شىء قد ذهب ونفسى التى تملك كل شىء ذاهبة".. فى ورقة وعلقها فى غرفة خلع الملابس فى النادى الأهلى، وقال لزملائه فى الفريق، إنه يشعر أن نهايته اقتربت، وأنها ستكون مثل صديقه الشاب أحمد وحيد الذى كان توفى قبل أيام من وفاة "عبد الوهاب".