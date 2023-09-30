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سبب تأخر كولر فى إشراك أكرم توفيق بمباريات الأهلى

9/30/2023 11:33:33 PM
(MENAFN- Youm7) يترقب أكرم توفيق، لاعب الأهلي ،
فرصة المشاركة في المباريات، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل 8 أشهر، وإجراء برنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بشكل كامل.

وعلى الرغم من مشاركة كريم فؤاد في مباريات الأهلي، والذي تعرّض للإصابة في الصليبي بعد أكرم توفيق، إلا أن الأخير لم يحصل على فرصة المشاركة في المباريات حتى الآن.

ويعود السبب في تأخر الدفع بأكرم توفيق في مباريات الأهلي إلى الحالة البدنية للاعب، ورغبة الجهاز في رفع معدل اللياقة البدنية الخاصة باللاعب، بخلاف رغبة الجهاز الفني في تهيئة اللاعب للتقليل من حماسه الزائد في تدخلاته على الكرة والتي تتسبب في تعرضه لإصابات خطيرة، حيث تعرّض للإصابة بالصليبي مرتين خلال فترة زمنية قصيرة بسبب اندفاعه في طريق الاستحواذ على الكرة.

واستأنف
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي
تدريباته مساء السبت دون راحة، وذلك بعد مواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي أمس في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوزه برباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بلقاء أول أمس.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء سانت جورج الإثيوبي مرانًا استشفائيًّا وتدريبًا خفيفًا للتخلص من الإجهاد.

وأدى باقي اللاعبين جانبًا من التدريبات البدنية والفنية ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

وفاز الأهلي برباعية نظيفة على فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


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