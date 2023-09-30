فريق الأهلى لكرة اليد للسيدات يواجه نزيكو الكاميرونى فى بطولة أفريقيا بالكونغو

MENAFN - Youm7) يلتقى فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره نزيكو الكاميروني الثانية ظهر اليوم الأحد، فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.

ويطمح فريق سيدات يد الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد عادل فى تحقيق الفوز الثانى له فى المنافسة بهد الفوز على بطل الكونغو فى أول لقاءاته.

ونجح فريق سيدات يد الأهلى فى تحقيق الفوز على جرين دى سيل الكونغولى بنتيجة 25 / 16 فى أولى مواجهاته أول أمس الجمعة، بينما يلتقى فى آخر مباريات دوري المجموعات فريق بريميرو الأنجولي غدا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.