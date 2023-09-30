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(ريال مدريد) يهزم (جيرونا) بثلاثية نظيفة ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

9/30/2023 11:33:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 30 - 9 (كونا) -- استعاد (ريال مدريد) صدارة الدوري الإسباني بفوزه على منافسه (جيرونا) بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.
وافتتح خوسيلو التسجيل بهدف في الدقيقة 17 من زمن اللقاء فيما أضاف لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني الهدف الثاني في الدقيقة 21 وحسم البريطاني جود بيلينجهام بهدف ثالث وأخير في الدقيقة 71 على ملعب (مونتيليبي).
وبهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 21 نقطة لاعتلاء الصدارة متقدما بواقع نقطة على (برشلونة) الثاني فيما استقر (جيرونا) في المركز الثالث بالترتيب برصيد 19 نقطة.
وضمن الجولة نفسها فاز (برشلونة) بهدف دون رد على (إشبيلية) أمس الجمعة فيما يلعب (أتلتيك بلباو) الرابع ضد (ريال سوسيداد) السادس في وقت لاحق اليوم ويختتم (أتلتيكو مدريد) الخامس منافساتها ضد (قادش) التاسع غدا الأحدث. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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