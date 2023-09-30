(ريال مدريد) يهزم (جيرونا) بثلاثية نظيفة ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 30 - 9 (كونا) -- استعاد (ريال مدريد) صدارة الدوري الإسباني بفوزه على منافسه (جيرونا) بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.
وافتتح خوسيلو التسجيل بهدف في الدقيقة 17 من زمن اللقاء فيما أضاف لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني الهدف الثاني في الدقيقة 21 وحسم البريطاني جود بيلينجهام بهدف ثالث وأخير في الدقيقة 71 على ملعب (مونتيليبي).
وبهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 21 نقطة لاعتلاء الصدارة متقدما بواقع نقطة على (برشلونة) الثاني فيما استقر (جيرونا) في المركز الثالث بالترتيب برصيد 19 نقطة.
وضمن الجولة نفسها فاز (برشلونة) بهدف دون رد على (إشبيلية) أمس الجمعة فيما يلعب (أتلتيك بلباو) الرابع ضد (ريال سوسيداد) السادس في وقت لاحق اليوم ويختتم (أتلتيكو مدريد) الخامس منافساتها ضد (قادش) التاسع غدا الأحدث. (النهاية)
ه ن د / ه س ص
MENAFN30092023000071011013ID1107170149
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.