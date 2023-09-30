الدوري الانجليزي: (ليفربول) يخسر بهدفين لهدف أمام (توتنهام هوتسبر) ويضيع فرصة اعتلاء قمة البريمرليغ

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 30 - 9 (كونا) -- أضاع نادي (ليفربول) فرصة ثمينة لاعتلاء قمة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريمليغ) وذلك بعد خسارته مباراة الجولة السابعة التي لعبها اليوم السبت أمام مضيفه (توتنهام هوتسبر) بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.
وتقدم النادي اللندني في النتيجة عند الدقيقة ال36 عن طريق المهاجم الكوري الجنوبي هونغ مين صن مستفيدا من تفوقه العددي بعد طرد لاعب (ليفربول) كورتيس جونز بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 26 بداعي التدخل العنيف.
ومع ذلك نجح الضيوف في تدارك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول عبر المهاجم الهولندي كودي غاكبو.
وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين تعرض الضيوف لانتكاسة أخرى بخروج المهاجم غاكبو مصابا قبل ان يطرد بديله البرتغاي ديوغو جوتا بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 69.
ومع التفوق العددي وبفارق لاعبين تمكن (توتنهام) بعد محاولات عديدة من تسجيل هدف الفوز الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ولكن الهدف جاء بقدم مدافع (ليفربول) الكاميروني جويل ماتيب الذي حاول ابعاد كرة عرضية فوضعها في شباك حارسه بطريق الخطأ.
وبهزيمته أضاع (ليفربول) فرصة انتزاع صدارة الدوري من المتصدر (مانشستر سيتي) الذي خسر في وقت سابق اليوم لقاءه أمام مضيفه (وولفرهامبتون) بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.
وفي المقابل سمح الفوز ل (توتنهام) بالصعود الى وصافة الترتيب برصيد 17 نقطة متساويا بالنقاط والاهداف مع غريمه (ارسنال) ومتفوقا بفارق نقطة واحدة عن (ليفربول) في المركز الرابع. (النهاية)
م ر ن / ه س ص
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