Sunday, 01 October 2023 07:27 GMT

الدوري الايطالي: (إنتر ميلان) يحقق فوزا ساحقا على ساليرنيتانا ويحتفظ بالصدارة

9/30/2023 11:33:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 30 - 9 (كونا) -- حقق فريق إنتر ميلان فوزا ساحقا على منافسه ساليرنيتانا برباعية نظيفة اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الايطالي ليحتفظ بالصدارة بفارق الأهداف أمام (ايه سي ميلان).
وعلى ملعب استاد (آريكي) بمدينة ساليرنو الجنوبية الليلة فاز انتر ميلان الزائر على صاحب الأرض ساليرنيتانا في الشوط الثاني بأربعة أهداف متتالية في الشوط الثاني سجلها جميعا لاوتارو مارتينيز في الدقائق 62 و77 و85 من ضربة جزاء ثم في الدقيقة 88 دون رد.
وفي وقت سابق على ملعب استاد (جوزيبى مياتسا) بميلانو وبين جمهوره فاز صاحب الأرض (ايه سي ميلان) على لاتسيو الزائر بهدفين نظيفين سجلهما في الشوط الثاني كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 60 ثم نوح أوكافور في الدقيقة 88 من عمر المباراة ليواصل مزاحمة غريمه انتر.
وعصر اليوم في ليتشا على ملعب (فيا ديل مارى) ألحق نابولي الزائر هزيمة ساحقة بصاحب الأرض برباعية نظيفة استهلها ليو أوستيغارد بعد16 دقيقة من صفارة البداية ثم فيكتور أوسيمين في الدقيقة 51 وجان لوكا غايتانو في الدقيقة 88 واختتمها ماتيو بوليتانو من ضربة جزاء في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذه النتائج يبقى انتر ميلان متصدرا في المركز الأول برصيد 18 نقطة متقدما بفارق الأهداف على ميلان في المركز الثاني بنفس الرصيد بينما يليه نابولي في المركز الثالث برصيد 14 الذي يتجاوز – مؤقتا - يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 13 نفطة. (النهاية)

م ن / ه س ص



MENAFN30092023000071011013ID1107170147

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث