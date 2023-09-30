الدوري الايطالي: (إنتر ميلان) يحقق فوزا ساحقا على ساليرنيتانا ويحتفظ بالصدارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 30 - 9 (كونا) -- حقق فريق إنتر ميلان فوزا ساحقا على منافسه ساليرنيتانا برباعية نظيفة اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الايطالي ليحتفظ بالصدارة بفارق الأهداف أمام (ايه سي ميلان).
وعلى ملعب استاد (آريكي) بمدينة ساليرنو الجنوبية الليلة فاز انتر ميلان الزائر على صاحب الأرض ساليرنيتانا في الشوط الثاني بأربعة أهداف متتالية في الشوط الثاني سجلها جميعا لاوتارو مارتينيز في الدقائق 62 و77 و85 من ضربة جزاء ثم في الدقيقة 88 دون رد.
وفي وقت سابق على ملعب استاد (جوزيبى مياتسا) بميلانو وبين جمهوره فاز صاحب الأرض (ايه سي ميلان) على لاتسيو الزائر بهدفين نظيفين سجلهما في الشوط الثاني كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 60 ثم نوح أوكافور في الدقيقة 88 من عمر المباراة ليواصل مزاحمة غريمه انتر.
وعصر اليوم في ليتشا على ملعب (فيا ديل مارى) ألحق نابولي الزائر هزيمة ساحقة بصاحب الأرض برباعية نظيفة استهلها ليو أوستيغارد بعد16 دقيقة من صفارة البداية ثم فيكتور أوسيمين في الدقيقة 51 وجان لوكا غايتانو في الدقيقة 88 واختتمها ماتيو بوليتانو من ضربة جزاء في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذه النتائج يبقى انتر ميلان متصدرا في المركز الأول برصيد 18 نقطة متقدما بفارق الأهداف على ميلان في المركز الثاني بنفس الرصيد بينما يليه نابولي في المركز الثالث برصيد 14 الذي يتجاوز – مؤقتا - يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 13 نفطة. (النهاية)
م ن / ه س ص
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