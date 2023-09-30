Sunday, 01 October 2023 07:27 GMT

دوري (زين) لكرة القدم.. القادسية والنصر يفوزان على الفحيحيل والشباب في ختام الجولة الثالثة

9/30/2023 11:33:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 9 (كونا) -- فاز نادي القادسية على نظيره الفحيحيل بثلاثة أهداف دون رد في حين تغلب النصر على الشباب برباعية نظيفة في ختام مباريات الجولة الثالثة التي لعبت اليوم السبت من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).
وفي المباراة الاولى التي جمعت القادسية والفحيحيل سجل اللاعب ابراهيما تانديا الهدف الأول للقادسية في الدقيقة ال72 فيما أضاف بدر المطوع الهدف الثاني عند الدقيقة ال76 في حين سجل حارس مرمى الفحيحيل هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة ال83 ليحصد (الاصفر) النقاط الثلاث رافعا رصيده الى 7 نقاط بالمركز الثالث فيما بقي الفحيحيل بالمركز التاسع بنقطة وحيدة.
وعلى استاد (علي صباح السالم) حقق النصر فوزا كبيرا على ضيفه الشباب بأربعة أهداف دون رد سجلها اللاعب زاباتا بالدقيقتين ال9 وال46 فيما سجل لاعب الشباب مامي ساهر بالخطأ في مرماه بالدقيقة ال50 واختتم اللاعب أيمن لقجع اهداف فريقه بالدقيقة ال77.
وبهذا الفوز رفع النصر رصيده الى أربع نقاط ليقفز بها الى المركز الرابع فيما بقي الشباب برصيد نقطتين بالمركز الثامن.
وأسفرت نتائج الجولة الثالثة عن فوز العربي والكويت وكاظمة والقادسية والنصر على كل من خيطان والسالمية والجهراء والفحيحيل والشباب على التوالي. (النهاية)

س ع د / أ م ح




MENAFN30092023000071011013ID1107170146

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث