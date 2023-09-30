دوري (زين) لكرة القدم.. القادسية والنصر يفوزان على الفحيحيل والشباب في ختام الجولة الثالثة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 9 (كونا) -- فاز نادي القادسية على نظيره الفحيحيل بثلاثة أهداف دون رد في حين تغلب النصر على الشباب برباعية نظيفة في ختام مباريات الجولة الثالثة التي لعبت اليوم السبت من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).
وفي المباراة الاولى التي جمعت القادسية والفحيحيل سجل اللاعب ابراهيما تانديا الهدف الأول للقادسية في الدقيقة ال72 فيما أضاف بدر المطوع الهدف الثاني عند الدقيقة ال76 في حين سجل حارس مرمى الفحيحيل هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة ال83 ليحصد (الاصفر) النقاط الثلاث رافعا رصيده الى 7 نقاط بالمركز الثالث فيما بقي الفحيحيل بالمركز التاسع بنقطة وحيدة.
وعلى استاد (علي صباح السالم) حقق النصر فوزا كبيرا على ضيفه الشباب بأربعة أهداف دون رد سجلها اللاعب زاباتا بالدقيقتين ال9 وال46 فيما سجل لاعب الشباب مامي ساهر بالخطأ في مرماه بالدقيقة ال50 واختتم اللاعب أيمن لقجع اهداف فريقه بالدقيقة ال77.
وبهذا الفوز رفع النصر رصيده الى أربع نقاط ليقفز بها الى المركز الرابع فيما بقي الشباب برصيد نقطتين بالمركز الثامن.
وأسفرت نتائج الجولة الثالثة عن فوز العربي والكويت وكاظمة والقادسية والنصر على كل من خيطان والسالمية والجهراء والفحيحيل والشباب على التوالي. (النهاية)
س ع د / أ م ح
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