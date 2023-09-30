الدوري الإسباني: (ريال سوسيداد) يهزم (أتلتيك) بثلاثية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 30 - 9 (كونا) -- حقق نادي (ريال سوسيداد) الفوز على منافسه (أتليتك بلباو) بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح الفرنسي روبين لو نورماند التسجيل بهدف في الدقيقة 30 فيما أضاف لاعب الوسط الياباني تاكيفوسا كوبو الهدف الثاني في الدقيقة 48 وعزز ميكل أويارزابال بهدف ثالث وأخير في الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي أقيم في ملعب (ريالي أرينا).
وبهذه النتيجة رفع (ريال سوسيداد) رصيده إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (أتلتيك) عند 14 نقطة ليهبط إلى المركز الخامس بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها استعاد (ريال مدريد) صدارة الدوري الإسباني بفوزه على منافسه (جيرونا) بثلاثة أهداف دون رد في وقت سابق اليوم كما فاز (برشلونة) بهدف دون رد على (إشبيلية) أمس الجمعة فيما يختتم (أتلتيكو مدريد) الجولة ضد (قادش) التاسع غدا الأحد. (النهاية)
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