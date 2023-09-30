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الدوري الإسباني: (ريال سوسيداد) يهزم (أتلتيك) بثلاثية نظيفة

9/30/2023 11:33:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 30 - 9 (كونا) -- حقق نادي (ريال سوسيداد) الفوز على منافسه (أتليتك بلباو) بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح الفرنسي روبين لو نورماند التسجيل بهدف في الدقيقة 30 فيما أضاف لاعب الوسط الياباني تاكيفوسا كوبو الهدف الثاني في الدقيقة 48 وعزز ميكل أويارزابال بهدف ثالث وأخير في الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي أقيم في ملعب (ريالي أرينا).
وبهذه النتيجة رفع (ريال سوسيداد) رصيده إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (أتلتيك) عند 14 نقطة ليهبط إلى المركز الخامس بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها استعاد (ريال مدريد) صدارة الدوري الإسباني بفوزه على منافسه (جيرونا) بثلاثة أهداف دون رد في وقت سابق اليوم كما فاز (برشلونة) بهدف دون رد على (إشبيلية) أمس الجمعة فيما يختتم (أتلتيكو مدريد) الجولة ضد (قادش) التاسع غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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