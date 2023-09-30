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الأردن يدين تكرار السماح بتدنيس نسخ من المصحف الشريف

9/30/2023 11:33:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 30 - 9 (كونا) -- أدانت الحكومة الأردنية اليوم السبت تكرار السماح لأحد المتطرفين بتدنيس نسخ من المصحف الشريف وآخرها حرق نسخة منه في مدينة مالمو السويدية اليوم.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها رفض الأردن واستنكاره الشديد لمثل هذه الأفعال التي تنتهك حرمة الرموز الدينية وتسيء إليها ولا تؤدي إلا إلى تأجيج الكراهية والعنف وتهدد التعايش السلمي.
وشددت على ضرورة وقف هذه الأفعال وضرورة تجريمها وعلى ضرورة تعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر ونبذ التطرف والتعصب والتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا المتصاعدة. (النهاية)

أ ب / ه س ص



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