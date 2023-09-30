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مجلس النواب الامريكي يصوت بالاغلبية على مشروع قانون مؤقت لتجنب الاغلاق الحكومي

9/30/2023 11:33:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 30 – 9 (كونا) –- وافق مجلس النواب الامريكي اليوم السبت بالاغلبية على مشروع قانون طارىء لتوفير التمويل للمؤسسات الفيدرالية وتجنب الاغلاق الحكومي الذي كان قاب قوسين او ادنى مع قرب يوم الاول من اكتوبر.
ونال مشروع القانون المؤقت ومدته 45 يوما 335 صوتا مقابل معارضة 91 نائبا تمهيدا لرفعه لمجلس الشيوخ لاقراره لتجنب "الاغلاق الحكومي" الذي يترتب عليه إغلاق بعض الخدمات الحكومية وحصول الموظفين الفيدراليين على إجازة بدون أجر.
وكان البيت الابيض قد حذر مؤخرا من "العواقب المدمرة" المحتملة على الاقتصاد الامريكي بسبب الاغلاق الحكومي في حال الفشل في توفير التمويل اللازم للسنة المالية التي تبدأ في الاول من اكتوبر المقبل.
واتهم الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب بممارسة "العابا حزبية" قد تقود البلاد الى اغلاق حكومي سيكون له "اثار مدمرة" وذلك يشمل "تقويض الأمن القومي".
وعادة ما يمرر الكونغرس مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة لكسب المزيد من الوقت للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الاتحادية.
يذكر ان وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني قد حذرت في تقرير لها من أن اغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيف البلاد الائتماني وذلك بعد شهر من خفض وكالة (فيتش) لتصنيفها الائتماني لحكومة الولايات المتحدة. (النهاية)

أ م م



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