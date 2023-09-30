مجلس النواب الامريكي يصوت بالاغلبية على مشروع قانون مؤقت لتجنب الاغلاق الحكومي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 30 – 9 (كونا) –- وافق مجلس النواب الامريكي اليوم السبت بالاغلبية على مشروع قانون طارىء لتوفير التمويل للمؤسسات الفيدرالية وتجنب الاغلاق الحكومي الذي كان قاب قوسين او ادنى مع قرب يوم الاول من اكتوبر.
ونال مشروع القانون المؤقت ومدته 45 يوما 335 صوتا مقابل معارضة 91 نائبا تمهيدا لرفعه لمجلس الشيوخ لاقراره لتجنب "الاغلاق الحكومي" الذي يترتب عليه إغلاق بعض الخدمات الحكومية وحصول الموظفين الفيدراليين على إجازة بدون أجر.
وكان البيت الابيض قد حذر مؤخرا من "العواقب المدمرة" المحتملة على الاقتصاد الامريكي بسبب الاغلاق الحكومي في حال الفشل في توفير التمويل اللازم للسنة المالية التي تبدأ في الاول من اكتوبر المقبل.
واتهم الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب بممارسة "العابا حزبية" قد تقود البلاد الى اغلاق حكومي سيكون له "اثار مدمرة" وذلك يشمل "تقويض الأمن القومي".
وعادة ما يمرر الكونغرس مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة لكسب المزيد من الوقت للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الاتحادية.
يذكر ان وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني قد حذرت في تقرير لها من أن اغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيف البلاد الائتماني وذلك بعد شهر من خفض وكالة (فيتش) لتصنيفها الائتماني لحكومة الولايات المتحدة. (النهاية)
أ م م
MENAFN30092023000071011013ID1107170143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.