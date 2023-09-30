رئيس حكومة كردستان العراق يبحث مع مبعوثة الأمم المتحدة الأوضاع في الإقليم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 30 - 9 (كونا) -- بحث رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس-بلاسخارت اليوم السبت الأوضاع في إقليم كردستان مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات البرلمانية بالاقليم في موعدها المحدد في فبراير المقبل.
وذكرت حكومة كردستان العراق في بيان لها أن بلاسخارت أكدت ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق في موعدها المحدد.
وكان من المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان العراق العام الماضي لكنها تأجلت بسبب عدم توصل الكتل الى صيغة لإجرائها وتم تمديد عمل برلمان وحكومة اقليم كردستان لمدة عام الا ان المحكمة الاتحادية العراقية اعتبرت تمديد البرلمان غير دستورية. (النهاية)
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