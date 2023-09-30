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رئيس حكومة كردستان العراق يبحث مع مبعوثة الأمم المتحدة الأوضاع في الإقليم

9/30/2023 11:33:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 30 - 9 (كونا) -- بحث رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس-بلاسخارت اليوم السبت الأوضاع في إقليم كردستان مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات البرلمانية بالاقليم في موعدها المحدد في فبراير المقبل.
وذكرت حكومة كردستان العراق في بيان لها أن بلاسخارت أكدت ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق في موعدها المحدد.
وكان من المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان العراق العام الماضي لكنها تأجلت بسبب عدم توصل الكتل الى صيغة لإجرائها وتم تمديد عمل برلمان وحكومة اقليم كردستان لمدة عام الا ان المحكمة الاتحادية العراقية اعتبرت تمديد البرلمان غير دستورية. (النهاية)

ص ب ر / ه س ص



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