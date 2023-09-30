(اتحاد القدم) يعلن قائمة منتخب الكويت للصالات المشارك بتصفيات كأس آسيا في البحرين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 9 (كونا) -- أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم السبت قائمة منتخب الكويت لكرة قدم الصالات المشارك في تصفيات كأس آسيا ضمن المجموعة السادسة التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من (7 - 11) أكتوبر 2023.
وضمت القائمة التي نشرها الاتحاد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (اكس) اللاعبين عبدالعزيز البسام وناصر العلبان وعبدالرحمن الطويل وعبداللطيف العباسي وصالح الفاضل وسليمان العمران وسلمان البعيجان وعمر المنصور.
كما ضمت القائمة عبدالله العنزي وبدر المنصور وعبدالعزيز بوراشد وعلي الابراهيم ومحمد العجمي وفهد الخواري ومحمد الهزيم ومحمد ماجكي.
وأسفرت قرعة التصفيات عن وقوع الكويت في المجموعة السادسة الى جانب كل من البحرين وتيمور الشرقية وبروناي. ويشارك في التصفيات 31 منتخبا قسمت الى ثمان مجموعات يتأهل أصحاب المركز الاول الى نهائيات النسخة ال17 بالاضافة الى افضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني.
وتقام مباريات التصفيات في كل من البحرين وتايلاند وإندونيسيا وقرغيزستان ومنغوليا وطاجيكستان وأوزبكستان والصين تايبيه. (النهاية) س ع د / أ م ح
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