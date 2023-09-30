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(اتحاد القدم) يعلن قائمة منتخب الكويت للصالات المشارك بتصفيات كأس آسيا في البحرين

9/30/2023 11:33:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 9 (كونا) -- أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم السبت قائمة منتخب الكويت لكرة قدم الصالات المشارك في تصفيات كأس آسيا ضمن المجموعة السادسة التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من (7 - 11) أكتوبر 2023.
وضمت القائمة التي نشرها الاتحاد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (اكس) اللاعبين عبدالعزيز البسام وناصر العلبان وعبدالرحمن الطويل وعبداللطيف العباسي وصالح الفاضل وسليمان العمران وسلمان البعيجان وعمر المنصور.
كما ضمت القائمة عبدالله العنزي وبدر المنصور وعبدالعزيز بوراشد وعلي الابراهيم ومحمد العجمي وفهد الخواري ومحمد الهزيم ومحمد ماجكي.
وأسفرت قرعة التصفيات عن وقوع الكويت في المجموعة السادسة الى جانب كل من البحرين وتيمور الشرقية وبروناي. ويشارك في التصفيات 31 منتخبا قسمت الى ثمان مجموعات يتأهل أصحاب المركز الاول الى نهائيات النسخة ال17 بالاضافة الى افضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني.
وتقام مباريات التصفيات في كل من البحرين وتايلاند وإندونيسيا وقرغيزستان ومنغوليا وطاجيكستان وأوزبكستان والصين تايبيه. (النهاية) س ع د / أ م ح

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