موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - منتخب الكويت لكرة اليد يتأهل إلى نصف نهائي اللعبة في دورة الألعاب الآسيوية ال19 المقامة في الصين بعد فوز مهم على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (25-24).
واشنطن - مجلس النواب الامريكي يوافق بالاغلبية على مشروع قانون طارىء لتوفير التمويل للمؤسسات الفيدرالية وتجنب الاغلاق الحكومي الذي كان قاب قوسين او ادنى مع قرب يوم الاول من اكتوبر وقد نال مشروع القانون ومدته 45 يوما موافقة 335 نائبا مقابل معارضة 91 آخرين.
نيودلهي - مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة عشرات آخرين نتيجة سقوط حافلة في أحد الأودية بمضيق قرب (أوتي) في محافظة (نيلجيريس) بولاية (تاميل نادو) جنوب الهند. (النهاية) ر ج
MENAFN30092023000071011013ID1107170140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.