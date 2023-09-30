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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

9/30/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - منتخب الكويت لكرة اليد يتأهل إلى نصف نهائي اللعبة في دورة الألعاب الآسيوية ال19 المقامة في الصين بعد فوز مهم على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (25-24).

واشنطن - مجلس النواب الامريكي يوافق بالاغلبية على مشروع قانون طارىء لتوفير التمويل للمؤسسات الفيدرالية وتجنب الاغلاق الحكومي الذي كان قاب قوسين او ادنى مع قرب يوم الاول من اكتوبر وقد نال مشروع القانون ومدته 45 يوما موافقة 335 نائبا مقابل معارضة 91 آخرين.

نيودلهي - مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة عشرات آخرين نتيجة سقوط حافلة في أحد الأودية بمضيق قرب (أوتي) في محافظة (نيلجيريس) بولاية (تاميل نادو) جنوب الهند. (النهاية) ر ج

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