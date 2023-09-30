معهد مهني المفرق يبحث مع الإغاثة الدولية أوجه التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 30 أيلول (بترا)- بحث معهد تدريب مهني المفرق مع فريق عمل من منظمة الاغاثة الدولية "برنامج سبل العيش" أوجه التعاون بين الجانبين.

وقال المعهد في بيانه إنه تم بحث سبل التعاون بين الجانبين لعقد عدد من الدورات التدريبية ضمن برنامج سبل العيش، لافتا إلى أن فريق عمل منظمة الإغاثة الدولية ضم المفوض العام للمنظمة هاريس نايتسانزي ومنسقة الحماية الدكتورة رشا البريمي ومفوضة المنظمة في مخيم الزعتري عبير ذيب ومجموعة من الشباب والشابات المرشحين للمشاركة في الدورات التدريبية المنوي عقدها في المعهد تدريب مهني المفرق.

وقال البيان إن فريق العمل تفقدوا مشاغل المعهد واستمعوا الى شرح مفصل من المدربين حول التخصصات والبرامج التدريبية، واطلعوا على التجهيزات الموجودة، فيما استمعوا كذلك لإجاباتهم واستفساراتهم.

إلى ذلك أوضح البيان أن فريق عمل من مؤسسة التدريب المهني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي زار معهد تدريب مهني صبحا للاطلاع على سير العملية التدريبية لبرامج الزراعة المائية و تمديد شبكات الري، لافتا إلى أن فريق العمل التقى بالمدربين والمشاركين والمشاركات.

وأكد البيان أنه سيتم عقد برنامج جديد "تطعيم وتقليم النباتا" في معهد تدريب مهني صبحا بإشراف المهندس فيصل بني هاني، لافتا الى أن هذه البرامج تعقد ضمن اتفاقية التعاون بين مؤسسة التدريب المهني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

--(بترا)

ه ق/ ع ط

30/09/2023 23:14:48