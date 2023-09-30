معهد مهني المفرق يبحث مع الإغاثة الدولية أوجه التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 30 أيلول (بترا)- بحث معهد تدريب مهني المفرق مع فريق عمل من منظمة الاغاثة الدولية "برنامج سبل العيش" أوجه التعاون بين الجانبين.
وقال المعهد في بيانه إنه تم بحث سبل التعاون بين الجانبين لعقد عدد من الدورات التدريبية ضمن برنامج سبل العيش، لافتا إلى أن فريق عمل منظمة الإغاثة الدولية ضم المفوض العام للمنظمة هاريس نايتسانزي ومنسقة الحماية الدكتورة رشا البريمي ومفوضة المنظمة في مخيم الزعتري عبير ذيب ومجموعة من الشباب والشابات المرشحين للمشاركة في الدورات التدريبية المنوي عقدها في المعهد تدريب مهني المفرق.
وقال البيان إن فريق العمل تفقدوا مشاغل المعهد واستمعوا الى شرح مفصل من المدربين حول التخصصات والبرامج التدريبية، واطلعوا على التجهيزات الموجودة، فيما استمعوا كذلك لإجاباتهم واستفساراتهم.
إلى ذلك أوضح البيان أن فريق عمل من مؤسسة التدريب المهني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي زار معهد تدريب مهني صبحا للاطلاع على سير العملية التدريبية لبرامج الزراعة المائية و تمديد شبكات الري، لافتا إلى أن فريق العمل التقى بالمدربين والمشاركين والمشاركات.
وأكد البيان أنه سيتم عقد برنامج جديد "تطعيم وتقليم النباتا" في معهد تدريب مهني صبحا بإشراف المهندس فيصل بني هاني، لافتا الى أن هذه البرامج تعقد ضمن اتفاقية التعاون بين مؤسسة التدريب المهني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
--(بترا)
ه ق/ ع ط
30/09/2023 23:14:48
MENAFN30092023000117011021ID1107170139
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