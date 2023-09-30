البلقاء التطبيقية تعلن عن تخصصات جديدة على البرنامج التنافسي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 30 أيلول (بترا)- أعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية أنه يمكن للطلبة الذي تقدموا بطلبات للتنسيق الموحد على البرنامج التنافسي ويرغبون (بتغيير تخصصهم) الذي تم ترشيحهم له أو الذين كانت نتيجتهم "غير مقبول"، الترشح لتخصصات جديدة.

وسيتم تفعيل رابط من خلال بوابة وحدة التنسيق الموحد التابعة للتعليم العالي، سيضم خلاله تخصصات جديدة لم تكن مطروحه سابقا ضمن خيارات الطلبة.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم السبت، إن التخصصات لمرحلة البكالوريوس شملت الهندسة الكيميائية / صناعات كيميائية في كلية الهندسة التكنولوجية وتخصص المحاسبة في كلية العقبة الجامعية والبكالوريوس التقني في كلية الهندسة التكنولوجية وتخصص تكنولوجيا الأنظمة الهيدروليكية في الآليات الثقيلة وكلية الهندسة التكنولوجية وتخصص تكنولوجيا خدمة المركبات الكهربائية والهجينة وكلية الحصن الجامعية تخصص تكنولوجيا التكييف والتبريد وكلية الزراعة التكنولوجية بالإضافة الى تخصص تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية.

أما في تخصص الدبلوم المتوسط، تخصص تقنيات الإنتاج التلفزيوني والإخراج في كلية السلط التقنية وتخصصات تكنولوجيا الازياء والحياكة وتصميم الازياء وإنتاج الملابس وادارة الفنادق وفنون الطهي في كلية عجلون الجامعية والسجل الطبي وتكنولوجيا التصنيع الغذائي في كلية الشوبك الجامعية والتمريض المشارك في كلية معان والهندسة البحرية في كلية العقبة.

وأشارت الجامعة الى أن هذه التخصصات ستكون متاحة على بوابة وحدة التنسيق الموحد اعتبارا من صباح يوم غد الأحد وحتى مساء الأربعاء المقبل لمرحلة البكالوريوس والبكالوريوس التقني.

وقالت الجامعة إن الدبلوم المتوسط سيكون متوفرا من صباح يوم الثلاثاء ولغاية الخميس المقبل، داعية الطلبة الراغبين والذين كانت نتيجتهم "غير مقبول" أو الطلبة الذين يرغبون بتغيير التخصص الذي قبلوا فيه، تقديم الطلب الى هذه التخصصات الجديدة، علما بأن هذه التخصصات الجديدة على بوابة التنسيق الموحد ستكون متاحة للتنافس لأول مرة.

--(بترا)





أ ع/ب ع / ع ط

30/09/2023 23:01:21